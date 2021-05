Identiteettikriisissä oleva kokoomus etsii vastauksia samoihin modernin konservatiivisuuden kysymyksiin kuin perinteiset oikeistopuolueet muuallakin Euroopassa. Kuntavaalit luovat osalle paineen puhua äänestäjille perussuomalaisilta omaksutuin yksinkertaistuksin.

Kokoomus riitelee itsensä kanssa EU:n elvytys­paketista. Vääntö on osa puolueen laajempaa identiteetti­kriisiä.

Kriisi ei ole yllätys. Kokoomus etsii vastauksia samoihin kysymyksiin kuin perinteiset oikeisto­puolueet muuallakin Euroopassa: mitä on moderni konservatiivisuus, kun poliittisella kentällä tonttia konservatiivien oikealta puolelta nurkkaavat populistit ja kansallis­konservatiivit?

Kansalliskonservatiivien nousu haastoi ensin sosiaali­demokratian pohtimaan, mitä sillä on tarjota työväelle ylikansallisessa yritysmaailmassa. Samaan aikaan vihreät asemoivat itsensä oikeisto­populismia vastaan. Suomessa keskustan ja kokoomuksen itsensä keräily on kesken.

Kokoomuksen sisällä kahtiajako kansalliskonservatiiveihin ja liberaaleihin puskee jatkuvasti esiin. Ristivetoa on toki eri syistä.

Kuntavaalit luovat osalle paineen puhua äänestäjille perussuomalaisilta omaksutuin yksinkertaistuksin. Sitten on pitempää peliä puoluejohtajasta. Elina Valtonen on liberaalien tukema, ja Antti Häkkänen tasapainoilee, jotta saisi maakunnista änkyröiden tuen. Samaan aikaan osa eduskuntaryhmästä on möllötellyt hiljaa. Kun peli kovenee, pää ei kestäkään perussuomalaisten painetta. Erityisesti ongelma on se, ettei iso kuva ole hallussa.

Eurooppa ei ole entisellään. Suomen ankkuri EU:ssa on ollut Saksa ja liittokansleri Angela Merkel. Syksyllä Saksassa vaihtuu valta ja ehkä myös EU-linja. Ranska sai jo vuosi sitten Saksan tuen EU:n uudistamiselle. Saksan ja Ranskan tavoitteena on EU:n yhtenäisyyden ja suurvaltapoliittisen painoarvon vahvistaminen. Pelitila muuttui.

EU:n päätöksenteon rakenteiden ja poliittisten painopisteiden siirtymät eivät aina miellytä kokoomusta. Puoluetta ahdistavat vapaakaupan vastaiset tuulet. Mutta jos Suomen EU-linjan antaa supistua vääntöön elvytyspaketista, sekä puolustajat että vastustajat puhuvat itsensä kanssa ristiin.

Elvytyspaketti on uudenlainen väline, jossa Suomelle vaikea talouden integraatio kytkeytyy EU:n budjettiin – eikä Suomi kuulu nuukailijoihin talouskehyksistä ja maataloustuista puhuttaessa. Pääministeri Sanna Marin (sd) väänsi viime kesänä elvytyspaketista paitsi velan osuuksia myös Suomelle rahaa maaseudun kehittämiseen.

Suomalaista EU-politiikkaa vaivaa se, ettei tajuta isojen ja pienten kysymysten eroa. Ilman kirkasta tärkeysjärjestystä tavoitteistaan Suomi ei pysty vaikuttamaan strategisesti EU:n tulevaan suuntaan.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.