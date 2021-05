Helsinkiläiset äänestäjät ovat saaneet kuntavaalien ennakkoäänestyksen ilmoituskirjeet. Vastaanottajia on hämmentänyt äänestyspaikka nimeltään ”Malmin entinen lentokenttä”. Sellaista paikkaa ei virallisesti ole olemassa. Ohjeet viittaavat postiosoitteeseen 00700 Malmin lentoasema. Sama nimi on edelleen voimassa virallisena rajanylistyspaikkana ja se näkyy myös tienviitoissa. Ilmailumääräyksellä ainoastaan pääkiitotie on suljettu 14.6.2021 asti.

Lentokentän tulevaisuudesta on lisäksi vireillä useampia oikeusprosesseja. Helsingin kaupunki on kuitenkin käyttänyt viestinnässään jatkuvasti ilmaisua entinen lentokenttä. Tarkoitushakuisella sanavalinnalla on pyritty vaikuttamaan ihmisten mielikuviin. Äänestyspaikan virallisena nimenä sitä on kuitenkin pidettävä virheellisenä.

Raine Haikarainen

Helsinki

