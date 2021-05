Raitiovaunun oleellinen väri on keltainen

Helsingin seudun liikenteen (HSL) uusien pikaratikoiden väristä on käyty mielenkiintoista keskustelua. Puolustaessaan värivalintaa HSL:n johtava palvelumuotoilija Jarno Ekström totesi (HS Mielipide 5.5.) metron olevan oranssi, raitiovaunun vihreä ja bussin sininen. Onneksi näin ei ole. Busseissa on nykyisin myös vaaleaksi maalattu osa, jonka ansiosta ne erottautuvat liikenteessä.

Raitiovaunun oleellinen väri on keltainen, mikä yhdessä kirkkaan vihreän värin kanssa tekee sen näkyväksi. Edellisen raitiovaunumallin tummanvihreä ilme ei toiminut hyvin. Nyt ei kannata toistaa samaa virhettä. Pikaratikka täydentää 500-linjojen verkostoa, joten oranssi on luonnollinen värivalinta, tai sitten vihreän kanssa pirteä raita, joka näkyy kaikilta suunnilta. Sama näkyvyysongelma on muuten myös Tampereen uusissa ratikoissa, joiden päädyt ovat mustia.

Ingmar Ström

valtiotieteen maisteri, Helsinki

