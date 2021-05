Mökille muuttaneet vanhempani joutuvat ajamaan 600 kilometriä yhden päivän aikana tehosterokotuksen saadakseen.

80-vuotiaat helsinkiläiset vanhempani saivat ensimmäisen koronarokotteensa maaliskuussa. Toisen rokotteen aika on nyt toukokuussa. Vanhempani kuuluvat riskiryhmään muutenkin kuin vain ikänsä puolesta.

Vanhempieni asunnossa käynnistyi putkiremontti huhtikuun alussa, ja siksi he joutuivat muuttamaan sieltä pois. Vanhempani ovat tottuneet viettämään kesät mökillä, ja tänä vuonna he muuttivat sinne putkiremontin takia jo kuukautta totuttua aiemmin.

Vanhempieni kesämökki sijaitsee Varsinais-Suomessa. Heti mökille muutettuaan he selvittivät mahdollisuutta siihen, että he saisivat toisen annoksen koronarokotetta mökkipaikkakunnallaan. Rokotteen ottaminen Helsingissä nimittäin tarkoittaisi sitä, että he joutuisivat ajamaan 600 kilometriä yhden päivän aikana.

Rokotteen saaminen mökkipaikkakunnalta on mahdollista, mutta se edellyttää maksusitoumusta Helsingin kaupungilta. Molemmat vanhempani soittivat useita päiviä terveysasemilleen asian selvittämiseksi. Asiakaspalvelu on ollut erittäin ystävällistä, mutta terveysasemien ohjeet olivat ristiriitaisia ja lopputulos äärimmäisen ikävä: Helsingin kaupunki myöntää maksusitoumuksia vain sairauden hoitoon, ei sairauden ennaltaehkäisyyn eli ei siis myöskään koronarokotteeseen.

Miten se, että vanhempani joutuvat matkustamaan 600 kilometriä toisen koronarokotteen saamiseksi, palvelee kenenkään etuja, terveyttä tai hyvinvointia?

Essi Virtanen

Helsinki

