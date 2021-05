Ravintola-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijöille ja yrittäjille on annettava mahdollisuus työntekoon ja ihmisille mahdollisuus nauttia näistä palveluista.

Palvelualat ovat merkittäviä työllistäjiä pääkaupunkiseudulla. Koronavirusrajoitukset ovat näkyneet voimakkaasti juuri suurten kaupunkien työllisyystilanteessa. Lomautukset ja työttömyys ovat osuneet erityisesti palvelualoihin. Nuorempien ikäluokkien keskuudessa työttömyys kasvoi pääkaupunkiseudulla pahimmillaan jopa yli sata prosenttia koronaviruskriisiä edeltävään aikaan verrattuna. Ravintola-alan työttömyys on edelleen suurta ja koskettaa pelkästään pääkaupunkiseudulla useita tuhansia ihmisiä.

Suomi on selvinnyt koronaviruskriisistä kokonaisuudessaan erinomaisesti. Sairastuneiden ja kuolleiden määrä on pysynyt kansainvälisesti vertailtuna hyvin pienenä, emmekä ole joutuneet turvautumaan yhteiskunnan totaaliseen sulkutilaan. Ravintola-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat kuitenkin kärsineet voimakkaasti rajoituksista. Yrityksiä on kaatunut, ja monet sinnittelevät viimeisillään. Työntekijät ovat joutuneet turvautumaan jopa ruoka-apuun.

Rajoituksilla on ollut perusteensa ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi. Nyt tartunnat ovat kuitenkin hiipuneet ja rokotukset etenevät nopealla tahdilla. Pääkaupunkiseudulla riskiryhmät ovat saaneet vähintään yhden rokotuksen ja yli 50-vuotiaista merkittävällä osalla on pian rokotteen antama suoja.

Nyt on käännettävä katse työllisyyteen ja ihmisten toimeentulon turvaamiseen. Työttömyyden aiheuttamat sosiaaliset ja terveydelliset haitat on otettava huomioon rajoituksista päätettäessä. Ravintola-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijöille ja yrittäjille on annettava mahdollisuus työntekoon ja ihmisille mahdollisuus nauttia näistä palveluista. Liian tiukat aikarajoitukset eivät mahdollista kannattavaa ravintolatoimintaa. Terveysturvallisuudesta pystytään huolehtimaan jokaisella toimialalla asiakasmäärien kohtuullisella rajauksella.

On aika päästää ihmiset takaisin töihin ja samalla vauhdittaa orastavaa talouskasvua palvelualojen patoutuneen kysynnän kautta.

Nasima Razmyar

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari (sd)

Annika Rönni-Sällinen

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja

