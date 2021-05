Sivistys on kuin uhanalainen eläin. Sen haluttaisiin säilyvän, mutta se on vaarassa kadota ja kuolla sukupuuttoon.

Koronaviruskriisi on muuttanut tehokkaasti koulua, mutta onko tapahtunut se olennaisin? Pitkään kaivattu digiloikka muuttui nopeasti todeksi, mutta miten kävi ekososiaaliselle sivistysloikalle?

Ympäristökysymykset ovat jääneet yhdeksi huomioitavaksi osaamisen alueeksi muiden joukkoon. Koronavirus sai alkunsa ongelmallisesta suhteestamme luontoon eli tarkemmin eläinten säälimättömän huonosta kohtelusta. Myös ihmisen tuottama ilmastonmuutos on osa samaa ongelmaa.

Uudenlainen suhde luontoon on välttämätön elämän edellytysten jatkumiselle, ja näin ollen suhteemme eläimiin ja muuhun luontoon on ratkaiseva osa sivistystä. Kasvatus ja koulutus ovat osa ongelmaa, koska niiden eräs tehtävä on sopeuttaa sellaisen yhteiskunnan jäseneksi, joka perustuu vielä liiaksi haluun kuluttaa sekä tuottavuuden ja kilpailukyvyn tavoitteluun.

Sivistys pinnallistuu, kun kilpailutalouden arvoista johdetaan kasvatuksen tavoitteita. Tällöin koulu ja sen sivistysulottuvuus hukkuu osaamis- ja arviointipuheen alle.

Sivistys on kuin uhanalainen eläin. Sen haluttaisiin säilyvän, mutta se on vaarassa kadota ja kuolla sukupuuttoon. Veli-Matti Värrin ja Arto Salosen mukaan sivistys on eri asia kuin työelämän tarpeet ja kilpailukyky. Luonto ei ole talouskasvun resurssi vaan itseisarvo.

Koulua pitäisi kehittää luonto- ja lapsilähtöisesti. Lähtökohtana olisi yhä uudelleen kehitellä kasvatuskäytäntöjä siitä, minkälainen on lapsi sekä lapsen ja nuoren kehitys. Tavoite ei olisikaan lisätä kilpailukykyä ja sopeuttaa kuluttajaksi, vaan kasvattaa luovia ja aktiivisia paremman tulevaisuuden tekijöitä.

Vastuullista maailmasuhdetta korostava sivistyskäsitys voi myös auttaa löytämään arjessa olennaisempia ja kestävämpiä ulottuvuuksia. Keskittymällä sellaisiin perusasioihin kuin luontosuhde, myötätunto ja kohtaaminen voimme karsia ympäriltämme turhaa sälää ja liiallista tuottavuuden ja kilpailukyvyn tavoittelua. Kasvatuksen tulee olla itsekkyyden vastakulttuuria.

Ihmisen luontosuhde kehittyy ensisijaisesti luonnossa olemalla ja tekemällä. Hyvä, että valtionavustuksilla ohjataan innovatiivisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittelyyn, mutta silti vielä näitäkin tärkeämpiä oppimisympäristöjä ovat metsät, puutarhat, pellot ja luonto ylipäätään. Voi myös sanoa, että ilman taidetta ihminen ei kasva kokonaiseksi. Taiteella rakennetaan aistimisen herkkyyttä ja eläytyvää suhdetta todellisuuteen.

Vieraantuminen luonnosta on sitä, että meiltä on kadonnut kokemisen herkkyys. Niin ikään sivistyksen esitaitoja kehitetään kertomalla lapsille paljon mielikuvitusta ja eläytymiskykyä kehittäviä satuja ja tarinoita sekä tukemalla eri tavoin vapaata leikkiä.

Sivistys on ennen kaikkea asennetta toisia ihmisiä, luontoa ja itseä kohtaan. Se on sisäinen tila, joka ilmenee myös toiminnassamme. Albert Einsteinin mukaan sivistyneen ihmiskunnan kohtalo riippuu moraalin tasosta, ei tuotantokyvystä.

Jarno Paalasmaa

tietokirjailija ja rehtori, Helsinki

