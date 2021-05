Jokaisen olisi hyvä selvittää, omistaako kiinteistöjä tulvavaara-alueella, onko omassa vakuutuksessa tulvaturva ja sisältyykö siihen omatoimisen varautumisen ehtoja.

Helsingin Sanomat kirjoitti (6.5.) ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulvariskeihin ja vakuutuksiin. Aihe on tärkeä. Ilmastonmuutos lisää tulvariskejä, ja siksi on syytä täydentää kuvaa tulvariskeistä ja niiden hallinnasta.

Tulvien aiheuttamat vahingot ovat Suomessa kustannuksiltaan noin miljoona euroa vuodessa. Vertailun vuoksi myrskyjen aiheuttamat taloudelliset vahingot Suomessa olivat kokonaisuudessaan tuoreen Finanssialan julkaisun mukaan vuosina 1990–2015 keskimäärin yli 24 miljoonaa euroa vuodessa.

Tulvavahinkojen korvaamisessa siirryttiin vuonna 2014 valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään, jolloin tulvaturva tuli osaksi useimpia koti- ja kiinteistövakuutuksia nostamatta niiden hintoja.

Vakuutukset kattavat tulvavahingot, jos tulva on poikkeuksellinen eli toistuu tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan muuttavan tulvien suuruutta, mutta vaikutus on erilainen eri puolilla Suomea ja erityyppisissä vesistöissä. Yhteensä Suomen tulvariskien on arvioitu kaksin- tai kolminkertaistuvan.

Jokaisen olisi hyvä selvittää, omistaako kiinteistöjä tulvavaara-alueella, onko omassa vakuutuksessa tulvaturva ja sisältyykö siihen omatoimisen varautumisen ehtoja. Jokaisen omalla vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan, mutta myös kunnat ja valtionhallinto varautuvat tulviin ja toteuttavat tulvasuojelua monin keinoin. Rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi kunnat, maakuntaliitot ja ely-keskukset esimerkiksi huomioivat tulvavaaran alimmissa rakentamiskorkeuksissa ja muutoinkin kaavoituksessa ja rakentamisessa.

Merkittävimmille tulvariskialueille on laadittu tulvariskien vähentämiseksi hallintasuunnitelmat, joita päivitetään säännöllisesti vastaamaan tuoreimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin.

Ajantasaista vesitietoa sekä tietoa tulviin varautumisesta on osoitteessa vesi.fi.

Olli-Matti Verta

vesitalousjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö

