Kerron muutamalla sanalla, miten sain idean kävellä Helsingin jokaisella kadulla. Koko maa oli poikkeustilassa koronaviruksen takia. Tuntematon virus levisi nopeasti ja oli arvoitus niin lääketieteen ammattilaisille kuin poliitikoillekin.

Ramadanin kahden viimeisen viikon aikana toukokuussa 2020 kävelin Pajamäen metsässä ja Talin golfkentällä. Tämä tarjosi minulle koronavirusrajoitusten aikana huvia ja komeita näkymiä.

Mielessäni muotoutui ajatus siitä, että jospa kävelisin jokaisella kadulla tässä hienossa kaupungissa. Kävelymatka voi olla 14–22 kilometriä joka päivä.

Ajatus oli erinomainen. Yhtäkkiä tulin onnelliseksi. En uskonut, että olisi liian rasittavaa kävellä kaikilla näillä kaduilla. Aikaa kyllä olisi.

Tein heti kävelysuunnitelman ja aloin toteuttaa sitä. Niinpä menin keskustakirjasto Oodiin ja kysyin Helsingin karttaa lasin takana olleelta työntekijältä. Hän käveli heti hyllylle, jolla oli erilaisia esitteitä. Kerroin hänelle, että olin kyllä katsonut jo hyllyt ja todennut, että siellä oli vain turistikartta. Otin kartan ja kiitin häntä. Menin Pasilan kirjastoon ja pyysin karttaa koko kaupungista. Virkailija oli avulias ja antoi hymyillen minulle sellaisen suuren kartan. Kiitin häntäkin leveästi hymyillen.

Ideaani on monta syytä, ja luettelen niistä tässä kolme ensimmäistä. Ensimmäinen on terveys: kävelen, koska haluan olla kunnossa. Kävelyssä on hyvä asia, että se on helppoa, ilmaista ja monien ihmisten ulottuvilla, toisin kuin monet muut urheilulajit, kuten nyrkkeily, jalkapallo ja koripallo. Meidän on vain laitettava yksi jalka toisen eteen. Toinen syy on suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen. Yksitoistavuotiaana Somaliassa minulla oli pakkomielle historiasta, josta opin kirjojen sivuilta. Olen lukenut kirjoja myös Suomesta. Olen myös kuunnellut somaleja, jotka olivat asuneet Suomessa ja joilla oli maasta hyviä asioita sanottavaan.

Muutin Suomeen kaksi ja puoli vuotta sitten. Siitä lähtien olen opiskellut. Suosikkitapani on kävely ja puhuminen poluilla olevien ihmisten kanssa.

Kolmas syy on kaupunkiin tutustuminen. Helsinki on upea kaupunki. Täällä on leveitä väyliä, metsäpolkuja, puistoja, jalkakäytäviä, metsiä, vesistöä ja kaunista arkkitehtuuria.

Axmed Bahjad

Helsinki

