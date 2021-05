Tukholmassa kaikki nopea julkinen liikenne on väriltään sinistä

Julkisen liikenteen värityksessä kannattaa hakea mallia muista isoista kaupungeista.

Tukholman metro on käytännöllinen liikkumaväline.­

Helsingin seudun liikenteen (HSL) johtava palvelumuotoilija Jarno Ekström puolusti mielipidesivulla (HS 5.5.) tulevan pikaratikan petrolinsinistä väriä kertomalla, että se perustuu niin sanottuun tilaajaväritykseen.

Varmaankin se perustuu tilaajaväritykseen, mutta tilaajavärityskonseptin soveltamisessa on perustavanlaatuinen virhe, joka johtaa sekavuuteen.

Tilaajavärityksessä kannattaisi ottaa mallia muista isoista kaupungeista. Lähimpänä on Tukholma. Siellä kaikki nopea julkinen liikenne on sinistä. Järjestelmä koostuu metrosta, kevyistä junista, kapearaiteisista junista, pikaraitioteistä ja normaaleista paikallisjunista, joilla on yhteinen linjakartta. Käyttäjä ei välttämättä edes huomaa, että vaihtaessaan linjalta toiselle siirtyy samalla järjestelmästä toiseen.

Olennaista onkin pääsy paikasta toiseen aina selvästi hahmotettavalla välineellä, eikä kulkijaa kiinnosta, mikä on tekninen järjestelmä tai sen operaattori. On siis täysin perusteetonta korostaa värillä sitä, mikä on linjan tekninen ratkaisu, kuten Helsingissä virheellisesti ja tarpeettomasti tehdään.

Historian saatossa Helsingin joukkoliikenteen värityslogiikka on muuttunut tarpeen mukaan. Ekström vetosi värityksessä historiaan, mutta kuvaili kuitenkin kirjoituksessaan viime vuosien tilannetta eikä historiaa. Historia on jotakin ihan muuta.

Viime vuosisadan alussa raitiovaunut oli maalattu eri värein linjan mukaan. Linjaväreistä luovuttiin vuonna 1954. Linjamäärän kasvaessa on tullut tärkeämmäksi korostaa matkustajan liikennöintitarvetta: siis onko väline lyhyille siirtymille keskustassa vai nopea runkolinja pidemmille siirtymille.

Tämän logiikan mukaan nykyään tarvittaisiin kolme väriä: yksi keskustan ”hitaille” raitiovaunuille, toinen normaaleille busseille ja kolmas nopeille runkolinjoille, joita ovat paikallisjunat, metro, pikaratikat ja runkolinjabussit. Helsingin tilaajavärityskonseptin puitteissa tämä olisikin toteutettavissa, jos vain olisi tahtoa selkeyttää järjestelmää.

Kun oranssi runkolinja 550 korvataan petrolinsinisellä pikaratikalla, tulee järjestelmästä entistä sekavampi eikä muutos tuo mitään lisäarvoa.

Lisäksi olisi helpottavaa, jos joku kansallisesti tunnustettu muotoilija pystyisi kumoamaan pelon siitä, että tulevan pikaratikan muotoilu vanhenee nopeasti. Ei ole aivan oikea tapa odottaa, mitä aika näyttää, kuten Ekström ehdotti.

Olli Jokinen

arkkitehti, Helsinki

