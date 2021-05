Varaus-, malminetsintä- ja kaivoslupakäytänteet on kiireellisesti laitettava uuteen uskoon.

Etelä-Konneveden kansallispuisto, suomalainen kansallismaisema. Kanootti lipuu hiljaa kirkkaissa vesissä, sokkeloisissa saaristoissa. Vettä voisi juoda vaikka suoraan järvestä, niin puhdasta se on. Meloja saattaa nähdä matkallaan komean kalasääsken pesällään ja kivikautisen kalliomaalauksen jyhkeässä kallionseinämässä. Kalastajaa ilahduttaa elinvoimainen muikkukanta, ja silmäkulmassa kimaltaa haave villistä järvitaimenesta. Vanhojen metsien kätköissä elää monia uhanalaisiakin eläimiä ja kasveja. Rautalammin reitti on yksi arvokkaimmista reittivesistöistämme ja kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin.

Rio Tinto on brittiläis-australialainen kaivosyhtiö, joka tunnetaan myös siitä, että se räjäytti Australiassa lähes 50 000 vuotta vanhat alkuperäisasukkaiden luolastot alkuperäiskansojen vastustuksesta huolimatta. Nyt Rio Tinto on hakenut malminetsintälupaa Etelä-Konneveden kansallispuiston välittömään läheisyyteen täysin tietoisena siitä, että Rautalammin kunnanvaltuusto on ilmaissut vastustavansa sitä eikä katso kaivostoiminnan soveltuvan alueelle.

Jo malminetsintä aiheuttaa vuosien epävarmuutta alueella ja vaikuttaa muiden elinkeinonharjoittajien ja maanomistajien päätöksiin. Kukapa haluaisi muuttaa tai rakentaa alueelle, jota kaivoksen jätevedet, luontoon valuvat raskasmetallit, pöly ja melu saattavat tulevaisuudessa saastuttaa?

Edes kansallispuistot tai luonnonsuojelualueet eivät ole turvassa kaivosteollisuudelta. Mikä saa meidät uskomaan, että kaivosyhtiöt toimisivat Suomessa yhtään sen vastuullisemmin kuin Australiassa? Ei meitä suojele ainakaan Suomen kaivoslainsäädäntö, joka on suorastaan surkea ja kävelee jopa perustuslaillisen omistusoikeuden yli. Kaivoslain uudistus on hautautunut työryhmiin. Valtiomme kaivoksista saama hyöty ei ole kummoinen. Haitat sen sijaan ovat merkittävät. Esimerkiksi vuonna 2017 kaikesta Suomessa syntyvästä jätteestä kaivannaisjätettä oli noin 76 prosenttia.

Euroopan unioni haluaa olla omavarainen akkuteollisuuteen tarvittavien malmien suhteen. Suomi on ainoa EU-maa, jonka maaperästä löytyy kaikkia akkuihin tarvittavia mineraaleja. Siksi ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat tehneet suorastaan tulvimalla varauksia ympäri Suomen, jonka pinta-alasta on jo yli Tanskan kokoinen alue varattuna.

Suomen päättäjät! Varaus-, malminetsintä- ja kaivoslupakäytänteet on kiireellisesti laitettava uuteen uskoon – ei ulkomaisten kaivosyhtiöiden vaan suomalaisten ehdoilla. Herkille ja arvokkaille luontoalueille ei tule sallia edes malminetsintää, saati kaivostoimintaa.

Marja-Riitta Suna

lääkäri, kesärautalampilainen, Imatra

