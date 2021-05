Lähi-idän kriisin kuvio on jälleen karmean tuttu

Keskisuomalainen toteaa, että Israelin armeijan iskut Gazan palestiinalaislueelle ja palestiinalaisten Hamas-järjestön iskut Gazasta Israeliin jatkuvat jo toista viikkoa.

”Konflikti on totutun epäsymmetrinen: maanantaiaamuun mennessä kuolleista yli 200 ihmisestä valtaosa on palestiinalaisia, israelilaisia on kymmenkunta.”

”Israelin pitkäaikaisen pääministerin Benjamin Netanjahun kova politiikka ei ole taannut israelilaisten turvallisuutta. Nyt väkivallan kierre alkoi palestiinalaisperheiden häädöistä Itä-Jerusalemissa, ja ilmeiseltä näyttää, että palestiinalaisten jatkuva nöyryyttäminen avaa vain tietä radikaalimmille voimille.”

”Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump antoi paljon liikkumavaraa Israelin oikeistolle ja sitä johtavalle Netanjahulle. Trumpin nimissä puolitoista vuotta sitten esitetty ’rauhansuunnitelma’ olisi pirstonut palestiinalaisalueet samaan tapaan kuin bantustan-malli aikoinaan mustien alueet valkoisten hallitsemassa Etelä-Afrikassa. –– Nykyinen presidentti Joe Biden tasapainoilee lausunnoissaan.”

”Toivottavasti aika alkaa kypsyä kohti rauhaa, johon konfliktin kumpikin pääosapuoli on valmis sitoutumaan aidoin myönnytyksin.”

Hämeen Sanomien mukaan Lähi-idän kriisissä ei ole hyvää ja pahaa osapuolta, vaikka konflikti herättää Suomessakin vahvoja tuntoja.

”Konflikti palestiinalaisten ja Israelin välillä on jatkunut jo niin pitkään, ettei mikään rakettihyökkäys eikä pommituslento tule yllätyksenä myöskään viimeisimmässä kriisissä.”

”Siviilien kohtalo on hirvittävä. Israelin pommit eivät ole tappaneet vain Hamasin taistelijoita vaan myös siviileitä, naisia ja lapsia.”

”Hamasinkaan raketit eivät katso uhrejaan. Lisäksi sen pyrkimys on ennenkin ollut oman valta-asemansa pönkittäminen. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varjelee myös omaa horjunutta asemaansa.”

”Kuvio on muutenkin karmean tuttu: Yhdysvallat tuoreen presidenttinsä Joe Bidenin johdolla ja Lähi-idässä vaikutustaan lisännyt Kiina nokittelevat toisiaan. Pelinappuloina ovat sodan uhrit.”

”Israelin selkänoja on Yhdysvallat. Myöskään palestiinalaisten puolelta ei ammuttaisi raketteja, jos Hamasille ei joku niitä toimittaisi. Ainakin Iran on mainittu tässä yhteydessä.”

”Tiedonvälitys on keskeisessä roolissa. Mikä on oikea kuva tapahtumista? Mikä on siviiliuhrien karmeaa hyväksikäyttöä? Israel antoi viestin maailmalle tuhotessaan uutistoimisto AP:n ja arabiankielisen al-Jazeeran toimitukset. Se oli isku päin silmiämme ja korviamme.”