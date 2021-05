Kahden ison ketjun hallitsemassa maassa ei ole ollut haastajaa, joka olisi kirittänyt verkkokauppaa merkittävään kasvuun.

Kotimaiseen ruokakauppaan on noin kahden­kymmenen vuoden tauon jälkeen tulossa uusi haastaja, kun norjalainen ruoan verkkokauppa Oda ilmoitti aloittavansa toiminnan Suomessa. Ruokakaupan kilpailun kiristyminen on hyvä asia koko ruoka­sektorille. Asiakkaille kilpailu tuo lisää kaupan palveluiden tarjontaa, kaupan yrityksiä kilpailu kirittää kehittämään toimintaansa, ja elintarviketeollisuudelle kilpailu tuo kaivattuja vaihtoehtoisia myyntikanavia.

Suomessa on useita hyviä ruokakauppoja. Meillä on paljon ruokakauppoja suhteessa väkilukuun tai pinta-alaan. Suomalainen ruokakauppa on kansainvälisessä vertailussa myös poikkeuksellisen kannattavaa.

Kotimaista ruokakauppaa hallitsee kaksi jättiläistä. Euroopassa ei ole toista markkinaa, jolla kahden suurimman ruokakaupan yrityksen hallussa on 83 prosenttia markkinasta.

Suomessa ruokakaupan keskittyminen on voimistunut 2000-luvulla. Vuonna 2001 K- ja S-ryhmien yhteenlaskettu markkinaosuus oli 67 prosenttia. Luku on nyt peräti 16 prosenttiyksikköä korkeampi. Tänä aikana Suomesta on poistunut neljä ruokakaupan ketjua: Tradeka (sittemmin Suomen Lähikauppa), Spar, Wihuri ja viimeisenä Stockmannin Herkku. Samana aikana markkinoille on tullut vain yksi uusi yritys, Lidl.

Kotimaiselle elintarviketeollisuudelle on tärkeää, että sillä on vaihtoehtoisia myyntikanavia. Keskittyneessä markkinassa riippuvuus yksittäisestä vähittäiskauppa­ketjusta kasvaa suureksi. Suurella osalla eurooppalaisista markkinoista teollisuudella on neljästä kahdeksaan varteenotettavaa jälleenmyyjää. Suomessa vaihtoehtoja on kolme tai neljä.

Kilpailun kiristyminen kirittää myös ruokakauppaa tulevaisuuteen valmistautumisessa. Yrityshistoriassa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten uusi kilpailija on valmistanut yrityksiä ennalta odottamattomaan muutokseen, joka on ilmaantunut myöhemmin.

Saksalainen halpaketju Aldi patisti ruokakaupan Britanniassa tehostamaan toimintaansa 1990-luvulla. Tämä sai ruokakaupat varautumaan vielä kovempaan kilpailijaan. Se ilmestyi vuosikymmenen lopulla, kun maailman suurin ruokakauppa­ketju Walmart rantautui Britanniaan.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomesta on puuttunut pelkästään verkossa toimiva merkittävän kokoinen ruokakauppa. Ruotsissa vastaavaan rooliin nousi Mathem, joka haastoi markkinajohtaja Ican verkkokaupassa. Kilpailu herätti Ican panostamaan verkkokaupan kehitykseen. Viime vuonna koronaviruksen iskiessä Ica oli valmis valtavaan kysynnän kasvuun ja ottikin valtaosan äkillisesti kasvaneesta ruoan verkkokaupasta itselleen.

Viime vuonna peräti viisi prosenttia ruotsalaisesta ruokakaupasta tapahtui verkossa. Suomessa vastaava luku oli noin kaksi prosenttia.

Britanniaa pidetään länsimaiden kilpailluimpana kaupan markkinana, niin kivijalkakaupassa kuin verkossakin. Siinä missä Suomessa ruoan verkkokaupan osuus kipusi pandemian vuoksi kahden prosentin tasolle, verkkokaupan osuus oli kaksi prosenttia Britanniassa jo vuonna 2010. Koronavirusaikana verkkokaupan osuus on kivunnut yli kymmeneen prosenttiin, ajoittain jopa 13 prosenttiin.

Britanniassa kilpailu on kirittänyt ruokakauppaa verkkokaupan panostuksiin jo pitkään. Tämä on seurausta Amazonin ja muiden isojen verkkokauppojen aiheuttamasta paineesta. Meillä Suomessa tätä kilpailupainetta on ollut selvästi vähemmän. Toivon mukaan Odan tulo on piristysruiske ja herättää kotimaisen kaupan kehittämään toimintaansa entistä aktiivisemmin. Muutaman vuoden päästä voi olla tulossa vielä suurempia haastajia.

Verkkokaupan hidasta kehitystä perustellaan usein sillä, että Suomi on iso ja harvaan asuttu maa. Tämä on enemmän tekosyy kuin aito peruste. Kaupungit tarjoavat oivan väestöpohjan virkeälle verkkokaupalle.

Digitaalisessa kehityksessä Suomi on edistyksellisempi kuin muut Pohjoismaat ja Britannia. Nyt kaupan on aika vastata tähän.

Arhi Kivilahti

Kirjoittaja on kaupan alan konsultti ja tutkija, joka on aiemmin itsekin toiminut yrittäjänä ruoan verkkokaupassa.

