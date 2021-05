Oppilaita tulisi altistaa pienestä saakka useammille kielille ja kannustaa niiden opiskeluun ilman vanhemmilta tulevia ennakkoluuloja.

Jussi Konttinen kertoi jutussaan ”Unelma ihan oikeasta ystävyydestä, yhteistyöstä ja avunannosta” (Kuukausiliite, 1.5.) siitä, kuinka suurta hyötyä Suomelle valtiona tulisi, jos Suomen ja Venäjän suhteet olisivat kehittyneet menneisyydessä eri tavoin. Jutussa mainittiin useita aihepiirejä, joiden erilainen kehitys toisi Suomelle Venäjän puolelta massiivisia taloudellisia ja poliittisia hyötyjä. Yksi mainituista asioista oli venäjän kieli, jolla naapurimaassa matkaillessa voisi aueta täysin uusia yhteyksiä. Valitettavasti vain minimaalinen osa suomalaisista oikeasti puhuu kieltä.

Kaikkiin naapurimaihimme liittyy paljon haitallisia stereotypioita. Vaikka ruotsi, venäjä ja viro ovat Suomessa puhutuimpia kieliä suomen jälkeen, niistä vain ruotsia käytetään ja osataan joten kuten. Osa väestöstä ei koskaan opi ruotsia odotetulle tasolle saakka, osittain Ruotsiin liittyvien stereotypioiden takia. Joskus myös vanhempien uskomukset vaikuttavat lasten myöhempään kielitaitoon.

Ilman kielellistä taustaa, tai silloinkin kun sitä on, muita Suomessa puhuttavia kieliä kuten saamea, romanikieltä ja karjalaa on vaikeaa oppia. Koulussa vähemmistökieliä sivutaan nopeasti yläasteella ja toisella asteella, ja pahimmillaan oppiminen jää oppilaan oman kiinnostuksen varaan. Opettajat eivät useinkaan ole itse kiinnostuneita aiheesta, ja kuinka oppilasta voisikaan motivoida opiskelemaan kieltä, jonka käsittely on jäänyt vain peruskoulun yhteiskuntaopin ja satunnaisten uutispätkien varaan.

Suuri osa oppilaista valitsee vain englannin ja pakollisen ruotsin. Tämän välttämiseksi oppilaita tulisi altistaa pienestä saakka useammille kielille ja kannustaa niiden opiskeluun ilman vanhemmilta tulevia ennakkoluuloja tai painostusta tietyn kielen opiskeluun. Suomessa on loistavat resurssit opettaa useampia kieliä lapsesta saakka. Kielivalikoimaa pitäisi aikaistaa ja huolehtia lasten opiskelumotivaatiosta, sillä olisi Suomelle huomattava etu kyetä kommunikoimaan kaikkien kanssa myös maailmalla.

Iida Alhola

Anna-Lii Korpiola

yhdeksäsluokkalaisia, Kruununhaan yläaste, Helsinki

