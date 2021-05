Suomi on tukenut pandemiasta kärsinyttä kulttuurialaa selvästi vähemmän kuin Tanska, Norja ja Ruotsi.

Kulttuurilla ja tieteellä on keskeinen rooli pandemiasta kärsineen yhteiskunnan elpymisessä ja uudistumisessa. Kulttuuri on oleellinen osa merkityksellistä elämää, arkea, ihmisyyttä ja koko yhteiskuntaa. Ilman tiedettä ja taidetta ei ole elämänlaatua, innovaatioita ja elinvoimaa.

Luovien alojen ammattilaisten ja tieteentekijöiden kansainvälisyys ja verkostoituminen on merkittävä osa Suomen menestystä. Kulttuurin ja tieteen kansainvälisyyttä on tuettava, jotta ne luovat jatkossakin Suomeen niin sivistystä ja hyvinvointia kuin työtä ja taloudellista kasvuakin.

Suomi on tukenut pandemiasta kärsinyttä kulttuurialaa selvästi vähemmän kuin Tanska, Norja ja Ruotsi (HS Kulttuuri 11.5.). Tämän lisäksi rahapelituottojen laskusta on tulossa merkittäviä leikkauksia sekä kulttuuriin että tieteeseen. Epävarma tulevaisuus vaarantaa koko tieteen ja kulttuurin ekosysteemin Suomessa ja heikentää maamme kansainvälistä kilpailukykyä ja kiinnostavuutta.

Kulttuurin ja tieteen määrärahat ovat liian pienet. Ne on saatava oikealle tasolle. Nyt kaavaillut lisäleikkaukset olisivat tuhoisia kulttuurin ja tieteen tekijöiden kansainvälistymiselle.

Vaikuttava kansainvälinen toiminta vaatii pitkäjänteisen ja vakaan rahoituspohjan. Suomalaiselta kulttuurilta ja tieteeltä puuttuu taloudellisia resursseja vastata olemassa olevaan kysyntään maailmalla. Kokemuksemme mukaan kulttuurin ja tieteen liian epävarma ja lyhyt rahoitusperspektiivi johtaa siihen, että suomalaiset toimijat menettävät tärkeitä kansainvälisiä yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Suomen 17 kulttuuri- ja tiedeinstituuttia eri puolilla maailmaa edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Alojen kansainväliset verkostot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä läpi koronakriisin. Kansainvälisyys on monelle suomalaiselle taiteen- ja tieteentekijälle elinehto.

Nyt on investoitava tulevaisuuteen, panostettava kulttuurin ja tieteen rahoitukseen, toimiviin rakenteisiin, tekijöiden sosiaaliturvan parantamiseen ja koko ekosysteemin vahvistamiseen. Koko yhteiskuntamme etu on, että sillä on vahva, aktiivinen ja monimuotoinen tiede- ja taidekenttä.

Johanna Råman

johtaja, Suomen Ranskan-instituutti

Tove Ekman

toiminnanjohtaja, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

