Mielipidesivulla (10.5.) oli ansiokkaasti esillä olennaisia tietoja PEFC-metsäsertifiointiin sisältyvästä puun alkuperäketjun todentamisesta. Yrittäjä Jussi Järvenpää kirjoitti, että sertifikaatin merkitys on hänelle kuitenkin epäselvä.

Alkuperäketju varmistaa, että puupohjaisten tuotteiden raaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä. Tämä edellyttää seurantaa ja selkeää dokumentaatiota yrityksiltä läpi koko ketjun standardoiduilla tavoilla. Alkuperä varmennetaan ulkopuolisilla riippumattomilla auditoinneilla, jotka kohdistuvat muun muassa puun toimittajia koskevaan riskianalyysiin ja varmennuksiin siitä, että puuta ei ole hankittu kiistanalaisista lähteistä. Näin yritys voi varmistua tuotteidensa vastuullisesta alkuperästä ja viestiä siitä asiakkailleen ja kuluttajille. Tieto puun sertifioidusta alkuperästä siirtyy kannolta kuluttajalle saakka.

Kuten Järvenpää mainitsi, kysyntä sertifioinnille tulee tuotemarkkinoilta. Vastuullisen puun alkuperän seuranta on tärkeää kaikille yrityksille.

Maailman metsistä on sertifioitu vain kymmenen prosenttia. Puun alkuperäketjun PEFC-sertifikaattien määrä on kasvanut vuosittain tasaisesti. PEFC-seurannan piirissä Suomessa on noin 250 yritystä ja niiden yli 500 tuotantoyksikköä.

Auvo Kaivola

toiminnanjohtaja

PEFC Suomi – Suomen metsäsertifiointi ry

