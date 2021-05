Kevät on jälleen paljastanut karut näkymät maanteiden ja metsäpolkujen varsilla. Polkupyörällä liikuttaessa vauhti on sen verran hidas, että ehtii näkemään sen roskamäärän, mikä teiden varsille on heitetty. Autolla ajaessa roskia ei välttämättä huomaa.

Teiden varsilla ja ojissa on monenlaista roskaa. On muovijätettä, pulloja sekä muuta roinaa. Uutena ilmiönä ovat käytetyt suojamaskit, joita näköjään heitellään suruttomasti autojen ikkunoista. Laskin 500 metrin matkalla 12 maskia. Pieniä metsäteitä ja polkuja pyöräillessäni olen törmännyt suorastaan pienimuotoisiin kaatopaikkoihin. Jotkut kippaavat luontoon törkyisiä jätekuormia.

Luonnon pilaaminen on vastuutonta toimintaa, josta tulee paha mieli. Ennen oli sanonta ”Pidä Suomi siistinä”. Viime aikoina en ole lausetta kuullut, mutta sanonta on aina ajankohtainen. Joka pitäjästä löytyy roskasäiliöitä, joihin roskat voi lajitellusti jättää. Suomessa on hieno ja puhdas luonto. Pidetään se sellaisena.

Tapio Kamppi

Honkajoki, Kankaanpää

