Lääkäriavusteisella kuolemalla on eettinen perusta

Mahdollisen eutanasiaa koskevan lain lähtökohtana pitäisi olla, että potilas ottaa itse kuolettavan annoksen lääkärin valvonnassa.

Eutanasiasta käydyssä keskustelussa korostuu potilaan oikeus määrätä itsestään ja hoidostaan. Toisaalta on kysymys siitä, missä määrin lääkäri voi olla myötävaikuttamassa eutanasiaan.

Yhteiskunta on perinteisesti suhtautunut ihmisen surmaamiseen hyvin kielteisesti, eikä surmaaminen hoitona ole sopinut lääkärin etiikkaan. Lääkärit eivät voi yhdessä maassa oleellisesti poiketa yleismaailmallisesta etiikastaan. Etiikka kuitenkin muuttuu ajan mittaan, ja myös lääkärit elävät vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja sen asenteiden kanssa.

Maailmassa on paljon valtioita, joissa lääketiede on kehittymätöntä, käsitys ihmisarvosta on suhteellinen eikä esivalta toimi kaikkia kansalaisia kohtaan tasapuolisesti. Monista maista puuttuvat vapaa media ja kansalaisten oikeuksia suojeleva oikeuslaitos.

Eutanasian laillistaminen voi olla vaarallinen ennakko­tapaus, eikä se siten ole lääkärin etiikan kannalta vain kansallinen kysymys.

Eutanasiaa voi yhtä hyvin kannattaa kuin vastustaakin vetoamalla ”elämän kunnioittamiseen”, ”ihmisyyteen” tai ”eettisyyteen”. Eutanasian hyväksyttävyys näyttää kuitenkin kasvavan avoimissa yhteiskunnissa sekulaarisuuden voimistuessa.

Eutanasian laillistamista ajaneen kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä huomattiin, että suomalaisten käsitys eutanasiasta perustuu vajavaisiin tietoihin. Eutanasia nähtiin muun muassa mahdollisuutena ”turhan” tehohoidon lopettamiseen, ja sitä pidettiin dementian ”hoitoon” soveltuvana keinona. Hyvää saattohoitoakin pidettiin eutanasiana.

Eutanasian kannatusta koskevat kyselyt eivät siis anna oikeaa kuvaa siitä, mitä eutanasiasta lääketieteellisessä merkityksessä ajatellaan. Mahdollisen eutanasiaa koskevan lainsäädännön edellytyksenä onkin, että kansalaiset ymmärtävät uuden lain sallimien toimenpiteiden edellytykset, mahdollisuudet ja tavoitteet.

Eutanasian mahdollistavan lain tulee edellyttää, että kaikki mahdollinen hyvään saattohoitoon liittyvä on tehty ennen kuin aktiivista kuolinapua voidaan harkita. Lainsäädäntö voisi näin ollen jopa parantaa saattohoidon saatavuutta.

Vaikka parantumattomasti sairaan oireita helpottava ja lievittävä palliatiivinen hoito kuinka kehittyisi, joillekin potilaille viimeiset ajat merkitsevät suurta fyysistä, psyykkistä, eksistentiaalista tai sosiaalista kärsimystä. Kärsimys on subjektiivinen tunne, ja sen arviointi ulkoapäin on mahdotonta.

Eutanasian hyväksymistä on perusteltu sillä, että potilaalla on oikeus vaikuttaa hoitoonsa. Mutta miksi lääkäri velvoitettaisiin toimenpiteisiin, jotka potilas haluaa ja voi tehdä itse?

Lääkärin etiikan näkökulmasta on ongelmallista, jos lääkärille sysättäisiin vastuu potilaan surmaamisesta. On kaikkien kannalta moraalisempaa, jos potilas itse jouduttaa kuolemaansa omaisen ja lääkärin ollessa läsnä.

Suomen nykyinen lainsäädäntö ei määrää rangaistusta kuoleman avustamisesta. On kuitenkin mahdollista, että kuolemassa avustanut lääkäri voisi joutua syytteeseen esimerkiksi kuolemantuottamuksesta.

Potilas voisi itse ottaa kuolemaan johtavan annoksen esimerkiksi nielemällä. Toinen vaihtoehto on, että potilas käynnistää itse ruiskuperfuusorin, kun laitteeseen on sitä ennen pantu lääkärin tai muun auktorisoidun terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa lääkecocktail, joka huolehtii rauhallisesta siirtymisestä ikiuneen.

Lääkärillä olisi vastuu huolehtia, että potilas ei ylimääräisesti kärsi tässä yhteydessä. Tämä saattaa edellyttää soveltuvien lääkeaineiden ja niiden käyttöaiheiden tarkempaa lääketieteellistä arviota. Lainsäädännön tehtävä olisi vain selventää edellytykset sille, milloin avustaminen kärsimyksen päättämisessä on oikeutettua ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävää.

Moderni maailma ei täysin kykene poistamaan sietämätöntä kärsimystä väistämättömän kuoleman alla. On syytä hieman tarkentaa lainsäädäntöä eettisesti kestävällä tavalla.

Heikki Pälve ja Veikko Launis

Pälve on lääkintöneuvos. Launis on lääketieteellisen etiikan professori Turun yliopistossa.

