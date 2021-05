Tuire Kuusi kysyi (HS Mielipide 9.5.), mihin voisi tallentaa mielimusiikkilistansa, jotta hoitohenkilökunta voisi aikanaan sitä sitten hänelle soittaa. Tähän on yksinkertainen vastaus, ja se on usb-muistitikku. Tikulle on helppo tallentaa musiikkia, ja siitä se on myös helppo valintansa mukaan kuunnella.

Minulla on tuhannen levyn mielimusiikkitikku. Levyt olen tallentanut omista vuosikymmenten aikana kertyneistä 30 000 kappaleesta – vinyyleistä, kaseteista ja cd-levyistä. Kaikki musiikki löytyy myös erilaisista verkkopalvelimista. Tikuillekin musiikkia mahtuu käytännössä rajattomasti.

Olavi Tupamäki

diplomi-insinööri, Kauniainen

