Kuntavaalit 2021 -jutussa (HS 15.5.) keskusteltiin Helsingin asuntorakentamisesta ja lähiluonnon säilyttämisestä. Asuntoja tarvitaan rutkasti lisää, mutta Helsingissä on niukasti tilaa rakentaa uutta. Hämmästelin sitä, että pelloista ei mainittu sanallakaan.

Helsingin kaupungin kotisivuilla kerrotaan, että kaupunki on yksi suurimmista Uudenmaan suurtilallisista maanviljelijöistä ja sillä on viljelyksessään 420 hehtaaria peltoja kaupungin rajojen sisäpuolella. Suuri osa näistä pelloista on Tuusulantien molemmin puolin. Vantaan puolella Tammiston pellot on aikoja sitten rakennettu säästämällä Vantaanjokivarsi ulkoilu- ja viheralueena. Helsinki voisi ottaa tästä mallia.

Pekka Laitinen

eläkeläinen, Helsinki

