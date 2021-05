Hyvää tarkoittavasta avustuksesta on tullut latausinfran rakentamisen hidaste, kun ara-tukihakemusten käsittelyajat ovat venyneet.

Paras tapa edistää sähkö­autojen yleistymistä on kannustaa taloyhtiöitä rakentamaan mahdollisuuksia auton lataamiseen öisin omassa pysäköintiruudussa. Näin Suomessa on myös tehty tukemalla taloyhtiötä rahallisesti ja patistamalla lain voimalla.

Vuodelle 2018 varatusta 1,5 miljoonan euron ara-tuesta osa jäi käyttämättä. Vuonna 2019 tuet riittivät lähes kaikille hakijoille, mutta vuodelle 2020 varatut yli viisi miljoonaa euroa eivät enää riittäneet.

Koronavirus siirsi osan talo­yhtiöiden yhtiökokouksista vuoden 2020 syksyyn. Silloin tuli tuen toinen hakupiikki.

Määrärahoja ja resursseja hakemusten käsittelemiseen ei ollut riittävästi, ja nyt hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Parhaillaan käsitellään viime vuodenvaihteessa tulleita hakemuksia.

Tämän vuoden 5,5 miljoonan euron määräraha ei tule riittämään edes nyt jo odottamassa olevien hakemusten tarpeisiin. Ara-avustus on niin suuri, etteivät taloyhtiöt rakenna latausinfraa ilman avustusta.

Hyvää tarkoittavasta avustuksesta on siis tullut latausinfran rakentamisen hidaste. Uskon, että nykyisellä hallituksella on valmius myöntää lisää rahaa jo tälle vuodelle. Myös resursseja on vahvistettava, jotta hakemuspino saadaan puretuksi ja käsittelyajat kohtuullisiksi. Ei ole hyväksyttävää, että hakemus odottaa pinossa lähes puoli vuotta.

Lars Lundström

puheenjohtaja, Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry

