Yliopistojen pitäisi unohtaa kurssimäärät ylioppilastodistusten pisteytyksessä.

Tiistaina 18. toukokuuta julkaistaan ylioppilastutkintojen arvosanat, ja muutamien päivien kuluttua selviävät yliopistojen todistusvalinnan tulokset. Moni nuori saa tietää, riittivätkö ylioppilaskokeiden tulokset opiskelupaikkaan, vai pitääkö valintakoeurakkaa jatkaa.

Ylioppilastutkinnon merkitystä yliopistojen opiskelijavalinnassa on kasvatettu. Se on laajassa kuvassa haaste korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiselle, mutta erityisen ongelmallisia ovat yliopistojen tekemät valinnat ylioppilas­todistusten pisteytyksessä. Tämän on myöntänyt jopa osa pisteytystavoista päättäneistä rehtoreista.

Ylioppilastodistusten pisteytysmalli ei kaikilla aloilla ohjaa opiskelemaan aineita, jotka tukisivat hakijan tavoittelemalla alalla hyödyllisten taitojen kehittymistä. Pisteytysmallin perustana ovat lukion kurssimäärät. Suurimman pistemäärän saa siis opiskelemalla aineita, joissa pakollisia kursseja on paljon, kuten fysiikkaa ja matematiikkaa. Viime vuonna valituksi tulleiden tarkastelu osoittaa, että pisteytysmallin reaalinen vaikutus valituksi tulleiden kirjoittamiin aineisiin ei ollut suuri. Tästä huolimatta pisteytysmallin viesti lukiolaisille on hyvin ongelmallinen. Se asettaa paineita sivuuttaa omat kiinnostuksen kohteet ja tehdä ainevalintoja pistekikkailu edellä.

Yliopistojen tulisi luopua aineiden arvottamisesta kurssimäärien perusteella ja siirtyä malliin, jossa reaaliaineita kohdellaan samanarvoisina ja käytössä ovat alakohtaiset opiskelijan oppimista tukevat painotukset. Samaan aikaan on pidettävä kiinni saavutettavuuden parantamisesta. Yliopistoon on päästävä tulevaisuudessakin toisen asteen opintomenestyksestä riippumattomia, soveltuvuutta muilla tavoin mittaavia väyliä pitkin. Todistuksen merkitystä ei pidä liioitella eikä lukiolaisten suorituspaineita lisätä. Täydellinen arvosanarivi ei ole ainoa tie yliopistoon.

Camilla Saarinen

hallituksen jäsen

Suomen ylioppilaskuntien liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.