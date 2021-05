Tutkimustyössä matematiikan osaaminen on välttämätöntä hyvin monella alalla.

Yle on viime päivinä uutisoinut ahkerasti matematiikan painotuksesta korkeakouluvalinnoissa, ja huolensa yleissivistyksen vaarantumisesta on ilmaissut laaja joukko korkeakoulutuksen parissa työskenteleviä opetusministeri Jussi Saramoa (vas) myöten. Useimmissa kannanotoissa on korostunut näkemys, jonka mukaan pitkä matematiikka on uhka kielten ja reaaliaineiden opiskelulle.

Asia ei ole aivan yksinkertainen, mutta keskustelussa tuntuu jäävän varjoon muutama oleellinen asia.

Ensimmäiseksi on huomattava pitkän matematiikan ja toisaalta fysiikan vaatima työmäärä. Nämä ovat lukion opetussuunnitelman kurssimäärältään laajimpia aineita, ja mielestäni on oikein palkita näiden haastavien aineiden pitkäjänteisestä ja ahkerasta opiskelusta. Näen, että päinvastoin matematiikan ja fysiikan rinnastaminen vaikkapa yhteiskuntaoppiin ja terveystietoon nykyisen opetussuunnitelman valossa uhkaavat edellisten opiskelua.

Toinen tärkeä näkökulma on matematiikan opiskelun luonne. Sen pääasiallinen tavoite on kehittää opiskelijan abstraktia ajattelua. Olen itse opiskellut lukiossa valinnaisena neljää kieltä, historiaa ja psykologiaa. Olen huomannut, että näissä aineissa suurempi painoarvo on ulkomuistilla ja kirjoitustaidolla kuin ongelmanratkaisukyvyllä, jota matematiikka opettaa systemaattisesti. Käsitykseni humanistisistakin tieteistä on kuitenkin se, että yliopistoon siirryttäessä abstrakti ajattelu on tärkeämmässä roolissa kuin ulkomuisti: nykyaikana kun tietoa on saatavilla lähes missä ja milloin vain. Tutkimustyössä matematiikan osaaminen on välttämätöntä hyvin monella alalla.

Sen sijaan on huolestuttavaa, että moni pitää matematiikkaa vaikeana tai epäkiinnostavana oppiaineena, sillä yhteiskuntamme rakentuu yhä enemmän matematiikan varaan. Onko matematiikka siinä mielessä eriarvoistava aine, että siinä menestyvät vain vanhemmilta tukea saavat oppilaat? Onko opetussuunnitelma epäonnistunut innostamaan myös reaaliaineisiin tai kieliin suuntautuneita opiskelijoita matematiikan pariin?

Todistusvalinnan painotuksiin tuskin on oikeita vastauksia, mutta pitkän matematiikan opiskelun suosiota pidän hyvänä asiana, olivatpa opiskelijan jatko-opintosuunnitelmat millaisia tahansa.

Eeva Pyrhönen

filosofian ylioppilas, matematiikan opiskelija

Helsinki

