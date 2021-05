Mielipidesivuilla keskusteltiin (HS 16.5.) oppiaineista ja erityisesti matematiikan roolin painottumisesta lukio-opinnoissa.

Rakastin aikoinaan matematiikkaa. Se oli kuin palapeliä, jossa edessä olevista palikoista oli loogisen ajattelun avulla rakennettava jotain uutta. Sitten löysin historian, jonka keskiönä on ihminen ja yksityisten ihmisten tekemät valinnat. Historiaa voi tietysti lukea vain muistaakseen tarpeen tullen tietyt henkilöt ja vuosiluvut, mutta sen ydin on miksi-kysymys. Tuo sana ”miksi” panee ajattelemaan, miksi joku vahva valtionjohtaja tai tavallinen talonpoika on tietyssä tilanteessa toiminut juuri niin kuin on toiminut ja miksi yksi on menestynyt ja toinen sortunut erehdykseen.

Historia ei opeta selkeitä kaavoja, mutta se opettaa ajattelemaan todellista elämää ja sen vaatimia valintoja. Sen ydin on koko ihmiskunnan yhteinen kokemus. Matematiikkaa tarvitaan, mutta sen tarpeen ja hyödyn rajat vain yhtenä oppiaineena on tajuttava.

Viljo Rasila

professori emeritus, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.