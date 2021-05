Nuorten innostus yrittäjyyttä kohtaan on varsin tuttu ilmiö myös 4H-järjestössä.

Viime vuosi oli haastava nuorten kesätöiden osalta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kesätyöpaikkojen määrä romahti korona­virus­kriisin seurauksena 80 000 työpaikan tasolle. Pandemian jatkuessa onkin erityisen tärkeää, ettei viime vuoden kaltainen tilanne toistu.

Helsingin Sanomat kertoi (10.5.) 19-vuotiaasta Ville Nukarista, joka oli päättänyt työllistää itsensä kesäksi yrittäjänä. Nukari oli koonnut yhteen asioita, joita osaa, ja tehnyt päätöksen perustaa omiin vahvuuksiinsa pohjautuvan yrityksen. Ei ole yhteiskunnankaan kannalta vähäpätöinen asia, että kokemukset yrittäjyydestä olivat rohkaisseet nuorta pohtimaan toiminnan laajentamista. Nukari suunnitteli sitä, että voisi jopa palkata toisia nuoria yritykseensä töihin.

Nuorten innostus yrittäjyyttä kohtaan on varsin tuttu ilmiö myös 4H-järjestössä. Kun kesätöitä ei ole ollut muuten tarjolla, nuoret ovat lähteneet innokkaasti perustamaan 4H-yrityksiä. Nuorilla on aito halu tehdä työtä ansaitakseen omaa rahaa. Vuonna 2020 järjestössämme oli ennätykselliset 1 600 4H-yritystä. Vaikka 4H:ssa yritystoiminta on suunniteltu pienimuotoiseksi, silti nuorten 4H-yrittäjien yhteenlaskettu liikevaihto oli liki kaksi miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian aikana emme saa unohtaa nuorten kesätyöllistämisen tärkeyttä. 4H-järjestö onkin käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan, jonka tavoitteena on auttaa kesätöitä vaille jääneitä 15–17-vuotiaita nuoria. Kampanjaa tehdään yhteistyössä muun muassa Suomen Yrittäjien ja Nuorkauppakamarin kanssa. Kesätyökokemuksella luodaan pohjaa myöhemmälle työelämälle ja yrittäjyydelle.

Rohkaistaan ja kannustetaan nuoria pohtimaan kesätyötä myös yrittäjänä.

Tomi Alakoski

toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

