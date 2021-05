Pitkällä aikavälillä viranomaisten tulisi kieltäytyä hyväksymästä ajoneuvoja, joista ei näe ulos lain edellyttämällä tavalla.

Ajoneuvon näkyvyyteen liittyvät haasteet muodostavat viheliäisen ongelman. Suomessa saatetaan ilmeisesti jatkuvasti markkinoille raskaita ajoneuvoja, joiden kuljettajille ei ole edes yritetty järjestää näkyvyyttä kunnolla, vaikka laki vaatii, että markkinoille tulevissa ajoneuvoissa kuljettajalla tulee olla riittävä näkyvyys ulos.

Liikennesuunnittelu synnyttää ”liikenteen sujuvuuden” nimissä lakia noudattaen tilanteita, joissa risteäville suunnille näytetään vihreää valoa. Vaikka kuljettajan vastuu on lain mukaan jakamaton, sen täyttäminen on inhimillisesti ottaen vaikeaa. Kun jotain sattuu, syy ei ole kenenkään ja rangaistukset ovat suhteellisen pieniä. Inhimillinen kärsimys on valtava. Samalla vastuun ulkoistamisesta on tullut uusi normaali: lapsille opetetaan, missä kuorma-auton katveet ovat!

Viheliäinen ongelma vaatii kaikkien osapuolten toimia. Pitkällä aikavälillä viranomaisten tulisi kieltäytyä hyväksymästä ajoneuvoja, joista ei näe ulos lain edellyttämällä tavalla, ja poliisin tulee suunnata valvontaresurssinsa toisin.

Nopea vastaus tilanteeseen on kuitenkin talouden näkymättömässä kädessä ja yritysvastuussa: jokaisen kuljetusyrittäjän asiakkaan tulisi edellyttää yrittäjältä katveetonta kuljetusta, ja viime kädessä jokaisen kuluttajan tulisi edellyttää hankkimiltaan tuotteilta katveettomia kuljetuksia.

Tuomas Raivio

isä, tekniikan tohtori, Espoo

