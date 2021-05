Isäni Arttu Brummer havaitsi Tynellin kyvyt jo sata vuotta sitten.

Timo-Erkki Heino väitti (HS kulttuuri 29.4.) Arttu Brummerin suhtautuneen Paavo Tynellin tuotantoon väheksyvästi. Heino on kuitenkin tulkinnut väärin isäni artikkelia. Arttu Brummerin artikkeli ”Taideteollisuutemme taiteilijoita” ilmestyi teoksessa Suomen koristetaidetta (Ornamo, 13. vuosikirja) vuonna 1949.

Sanatarkka siteeraus artikkelista kuuluu näin: ”Varsinkin viime aikoina on valaisinteollisuutemme herättänyt huomiota etenkin Atlantin takana, jossa Taidetakomo Taidon johtaja Paavo Tynellin itsensä sommittelemat valaisemat ovat löytäneet vastakaikua. Valaisinteollisuutemme kehityksestä lankeaakin kunnia ensi sijassa hänelle, jo taiteilijakehitykseltään kirjallisestikin mielenkiintoiselle henkilölle. Omakasvatteisena taiteilijana hän on saavuttanut kieltämättömät taiteelliset voittonsa. Viime aikoina on tosin Taidon tuotannossa jossain määrin ilmaistu sanottava kukkasin, mutta tämä lienee hetkellinen virtaus – tai mahdollisesti pieni myönnytys Amerikan maulle ja toivoisinkin Taidon palaavan jälleen sille linjalle, millä se voittolaakerinsa onkin ansainnut.” Huomionarvoista on, että loppupuolella puhutaan vain Taidon tuotannosta eikä Tynelliä mainita.

Vuosikirjassa on peräti 14 isokokoista valokuvaa Tynellin valaisimista ja yksi tuhkakupista. Enemmän kuvia on vain Tapio Wirkkalan töistä.

Isäni artikkelista ”Yleinen Taideteollisuusnäyttely” Taide-lehdessä aiemmin samana vuonna saattaa saada kielteisemmän kuvan, mutta kyseessä onkin kritiikki Taidetakomo Taidon senhetkistä linjaa kohtaan. Kuitenkin lyhyen, koko taideteollisuusnäyttelyä käsittelevän artikkelin yhdeksän valokuvan joukkoon isäni on kelpuuttanut Tynellin suunnitteleman kattovalaisimen Pallastunturin matkailumajassa.

Hyllyssäni sattuu olemaan kolme muuta Ornamon vuosikirjaa. Vuoden 1935 katsauksessa Tynellin tuotannosta on kolme kuvaa ja seuraavana vuonna kahdeksan. Muista Ornamo-kirjoista löytyisi varmaan lisää. Vuosikirjasta 1950–1954 Paavo Tynell puuttuu – silloin isäni oli jo manan majoilla.

Arttu Brummer toimi vuodesta 1917 alkaen vuosikymmenestä toiseen taideteollisuusnäyttelyiden komissaarina. Hänen arkistossaan on säilynyt joitakin näyttelyluetteloita 1920-luvulta. Vuonna 1920 taideteollisuusnäyttelyyn kelpuutettiin kolme Tynell-kohdetta, seuraavana vuonna jo yksitoista. Näyttelyssä vuonna 1923 oli Taidetakomo Taidosta esillä 15 esinettä. Kelpo saavutus kolmekymppiseltä itseoppineelta. Isäni arkistossa on myös 99 vuotta vanha Paavo Tynellin lasku valaisimesta, jonka Arttu Brummer on hyväksynyt taideteollisuusarpajaisten (1922) kohteeksi.

Syytä onkin siis perehtyä laajasti lähteisiin. Nykyhetken arvostus huutokaupoissa ei aina välttämättä kuvasta taiteilijan todellista painoarvoa. Tynellin töillä on pysyvä taiteellinen arvo, jota silti ei voi eikä tule mitata hetkellisillä pörssinoteerauksilla. Arttu Brummer havaitsi Tynellin kyvyt jo sata vuotta sitten.

Markus Brummer-Korvenkontio

Espoo

