Sote-uudistus todennäköisesti kiihdyttää julkisen ja yksityisen perusterveydenhuollon eriytymistä toisistaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon arvion mukaan tuleva sote-uudistus tuo mukanaan valtavan ”rahareiän” (HS 1.5.).

Näin käynee, mutta suurempi ongelma on kysynnän (loputon) ja tarjonnan (aina rajallinen) epäsuhta, mikä johtaa huonosti toimivaan järjestelmään. Sote-uudistus todennäköisesti kiihdyttää julkisen ja yksityisen perusterveydenhuollon eriytymistä toisistaan.

Kun uudistetaan mitä tahansa järjestelmää, kannattaa yleensä lähtökohdaksi ottaa jo olemassa olevan järjestelmän kehittäminen. Nykyinen monikanavainen järjestelmä ei ole kehittynyt sattumalta vaan on looginen seuraus kysynnän ja tarjonnan pysyvästä epäsuhdasta. Lääketiede ja terveydenhuolto kehittyvät paljon nopeammin kuin kansantalouden voimavarat.

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelutkin ovat kehittyneet, kun terveyskeskukset eivät ole kyenneet turvaamaan työikäisen väestön nopeaa ja joustavaa pääsyä terveydenhuoltoon. Työterveyshuolto on myös kyennyt kilpailutilanteessa kehittämään omaa alaansa huomattavan pitkälle tasolle, mihin terveyskeskusjärjestelmä ei koskaan kyennyt. Tämä on evoluutiota, jota tapahtuu elämän kaikilla osa-alueilla.

Ajatellaan nykyistä järjestelmää työikäisen ja työssä käyvän ihmisen näkökulmasta. Hänellä on yleensä käytössään hyvin toimiva työterveyshuolto, joka vieläpä toimii ilman verorahoitusta – työnantajat ja työntekijät kustantavat tämän. Hän voi myös joko omin varoin tai vakuutusjärjestelmän kautta hakeutua yksityisesti lääkärille.

Päivystystilanteissa hänellä on mahdollisuus hakeutua julkisen terveydenhuollon päivystykseen ja sitä kautta tarvittaessa julkiseen erikoissairaanhoitoon, joka on hyvin ja kustannustehokkaasti toimiva, terveydenhuolto­järjestelmämme kantava tukipilari. Mikä tässä siis on ongelmana?

Kansainvälisesti suomalainen monikanavainen järjestelmä toimii kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Vaikka siinä on omat ongelmansa, kuten osaoptimoinnin vaarat (kukin maksaja yrittää keventää omaa osuuttaan siirtämällä kustannukset muualle), toimii se kokonaisuutena riittävän hyvin. Huonomminkin voisi toimia, ja se on sote-uudistuksen suuri vaara: kokonaisuutena riittävän hyvästä ja tehokkaasta järjestelmästä tulee huono ja kallis.

Monikanavainen järjestelmä tuo mukanaan myös joustavuutta ja resilienssiä. Se ei kaadu yhden osapuolen talousvaikeuksiin. Jos kaikki kustannukset siirrettäisiin velkaantuvalle valtiolle, saataisiin kyllä yksikanavainen ja tasa-arvoinen mutta kehnosti toimiva järjestelmä.

On parempi kehittää nykyistä järjestelmää, säilyttää sen hyvin toimivat osat ja kohdistaa tarvittavat uudistukset paikoitellen huonosti toimiviin osiin, kuten terveyskeskusjärjestelmään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että osa etenkin pienistä terveyskeskuksista toimii jo nyt riittävän hyvin, jopa erinomaisesti.

Annetaan maksukykyisten ihmisten ja yritysten maksaa oma osuutensa – se kaikki on pois veronmaksajan kukkarosta. Rahaa jää sitten vähävaraistenkin palveluihin. Julkiseen erikoissairaanhoitoon päästyään ihmiset ovat hyvinkin tasa-arvoisia: samoissa jonoissa ollaan lääketieteellisin perustein.

Pekka Koukkari

yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Joensuu

