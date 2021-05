Ajokorttilaki vaikuttaa ajokoulutuksen hintaan.

Ajokorttilain uudistuksen (2018) yksi tavoite oli alentaa ajokoulutuksen hintaa. Kuljettajaopetuksen minimimääriä vähennettiin tuolloin oleellisesti. Teoriatunteja on nyt yhteensä kahdeksan. Aikaisemmin tunteja oli 19 ja tunnit pidettiin autokoululla. Nyt opetus on netissä ja vastuu opiskelusta on kokelaan omalla vastuulla. Monet tärkeät aiheet jäivät pois, ja se varmasti on vaikuttanut uusien kuljettajien ajattelutapaan.

Aikaisemmin ne, jotka olivat vielä hengissä ajokortin saamisen jälkeen, tulivat kuljettajaopetuksen toiseen vaiheeseen kahden vuoden kuluessa. Ammattitaitoisen liikenneopettajan johdolla voitiin selvittää, mitkä asiat ajotavassa olivat päässeet ruostumaan itsenäisen harjoittelun aikana. Samalla selvitettiin taloudellisen ajamisen taso. Monia kolareita jäi tapahtumatta tämän vaiheen avulla.

Nykyään mainittu toinen vaihe (syventävä vaihe) on nimetty uudelleen. Kurssin nimi on nykyään ”Riskien tunnistamiskoulutus” ja se on suoritettava ennen ajokoetta. Kurssin nimen pitäisi olla ”Itsenäisen ajamisen harjoittelu”. Juuri siitä on kysymys myös ajokokeessa: Pystyykö uusi ajokokelas ajamaan 45 minuuttia itsenäisesti ilman liikenneopettajan tai ajokokeessa ilman tutkinnonvastaanottajan apua.

Ajo-opetuksesta huomattava määrä voidaan suorittaa nykyään simulaattorin avulla. Ajo-opetuksen minimimäärä on nyt 14 tuntia. Aikaisemmin ajotunteja oikealla autolla liikenteessä oli 18 tuntia, joista yksi (pimeällä ajaminen) suoritettiin vuodenajoista johtuen simulaattorissa.

Suurin osa kokelaista läpäisi ajokokeen ensimmäisellä kerralla. Nykyään ajokokeiden hylkäykset ovat moninkertaistuneet. Jokainen uusinta maksaa lisää rahaa. Näin tavoiteltu halvempi kuljettajakoulutus onkin loppujen lopuksi entistä kalliimpi.

Ajokokeista vastaava Ajovarma tekee oman osuutensa kyllä. Kokeesta ei mennä läpi tuurilla. Tämä on hyvä asia, ja siitä pisteet ammattitaitoisille tutkinnonvastaanottajille.

Kannattaa valita sellainen autokoulukurssi, joka sisältää mahdollisimman vähän ajoharjoittelua simulaattorissa. Loppupeleissä kurssin hinta tulee olemaan halvempi, ja uuden kuljettajan ajotapa turvallisempi ja taloudellisempi.

Uuden kuljettajan ikä (17 tai 18 vuotta) ei varmasti ole ainoa tai oleellisin syy ongelmiin ja tapaturmiin. Yleisin syy onnettomuuksissa liittyy havainnointiin ja riskien tunnistamiseen eri liikennetilanteissa. Tätä asiaa voidaan harjoitella ja siinä voidaan kehittyä. Tämä taito ei voi olla kovin hyvä muutaman ajotunnin jälkeen autokoulukurssin aikana.

Ongelmille on olemassa helppo ratkaisu: Vanhat ajo-opetusmäärät takaisin.

Esa Mikkola

liikenneopettaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.