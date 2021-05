Euroopan unionin kauppapoliittinen linja ja sen tavoitteet ovat käymässä läpi merkittäviä muutoksia.

Huomenna torstaina on määrä hyväksyä EU-maiden uusi kauppastrategia. Se vahvistaa jo käynnistynyttä muutosta, jossa EU:n kauppapolitiikkaa valjastetaan yhä vahvemmin ajamaan myös muita kuin taloudellisia tavoitteita. Turvallisuutta, ihmisoikeuksia, sekä ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen eriarvoistumisen ehkäisemistä koskevia tavoitteita työntyy yhä voimallisemmin kauppapolitiikan piiriin.

Samalla huolet kansainvälisen kaupan sääntöpohjan kestävyydestä ja jälkeenjääneisyydestä ovat lisänneet EU:n halua keskittää kauppapoliittisia resurssejaan puolustuksen vahvistamiseen kaupan vapauttamisen sijaan.

Molemmat muutokset tarkoittavat, että EU asettaa vastaisuudessa aiempaa herkemmin uusia kaupanesteitä tuonnille ja investoinneille.

Suomen kauppapoliittinen linja on pysynyt samana EU-jäsenyyden ajan: Suomi on keskittynyt kaupan esteiden poistamiseen. Tämä lähestymistapa kaipaa nyt päivittämistä. Suomen viimeisin kauppapoliittinen ohjelma on vuodelta 2005, ja etenkin viime vuosina moni asia on muuttunut.

Suurvaltojen väliset jännitteet todennäköisesti vain kasvavat lähitulevaisuudessa, ja taloudellisia riippuvuuksia käytetään entistä enemmän valtapoliittisiin tarkoituksiin. Kaupanesteitä ei enää aseteta pelkästään suojaamaan paikallista valmistusta ja työpaikkoja, vaan kauppapoliittisiin toimiin turvaudutaan myös kiusanteko- ja painostusmielessä.

EU pohtiikin nyt erilaisia tapoja suojautua kolmansien maiden painostukselta. Unioni kehittää valmiuttaan asettaa nopeasti vastatoimia, ja tarvittaessa riskiä aiheuttavia riippuvuuksia muista maista vähennetään.

Uudessa toimintaympäristössä on perusteltua puolustaa omia etuja ja arvoja aiempaa määrätietoisemmin. EU haluaa yhä enemmän käyttää kauppapolitiikkaa ajamaan kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia ja muita unionin arvojen mukaisia tavoitteita.

Toisaalta unionilla on tarve suojautua suurvaltakilpailuun liittyviltä riskeiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupan vapauttaminen ja taloudelliset intressit joutuvat joustamaan. Tämä ei ole helppo yhtälö viennistä, tuonnista ja ulkomaisesta pääomasta riippuvaiselle Suomelle.

Kun EU:n kauppapolitiikka muuttuu, myös Suomi tarvitsee uutta lähestymistapaa. Suomen on otettava huomioon uudet riskit ja tavoitteet ilman, että avoimien markkinoiden ja kaupan vapauttamisen tavoitteista annetaan liikaa periksi.

Mahdollisimman laaja yhteinen käsitys Suomen kauppapoliittisista tavoitteista helpottaisi eri intressien yhteensovittamista. Siitä tulee joka tapauksessa entistä vaikeampaa. Valtioneuvoston tuoreessa EU-selonteossa käsitellään kauppapolitiikkaan liittyvien tavoitteiden kasvavaa kirjoa, muttei oteta kantaa tavoitteiden välisiin ristiriitoihin.

Suomen tulee tarvittaessa linjata, pitääkö kauppapolitiikan kautta pyrkiä estämään EU:n tai yksittäisten jäsenmaiden sisäistä sosiaalista eriarvoistumista. Vai onko kauppapolitiikan tärkein tehtävä luoda talouskasvua ja hyvinvointia, jonka tasaaminen kuuluu muille politiikan aloille?

Suomen kannalta on tärkeää, että EU:n uudessa kauppastrategiassa painotettu digitaalinen ja vihreä siirtymä tarkoittaa resurssien kohdentamista erityisesti uusien markkinoiden avaamiseen uusia teknologioita hyödyntäville tuotteille, ei niinkään panostamista uudenlaisiin kaupanesteisiin.

Kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaminen on yhä Suomen tärkein tavoite. EU:n uskottavuus järjestelmän puolustajana voi kuitenkin joutua koetukselle, jos muut maat katsovat EU:n ajavan omia tavoitteitaan ja arvojaan muiden eriävistä näkemyksistä piittaamatta.

Suomen on nyt pidettävä huolta, että sen oma kauppapoliittinen tilannekuva ja linja on ajan tasalla. Siten Suomi pystyy ohjaamaan EU:n kauppapolitiikkaa kohti uutta tasapainoa, joka on myös Suomen edun mukainen.

Okko-Pekka Salmimies ja Saila Turtiainen

Kirjoittajat ovat tutkijoita Ulkopoliittisessa instituutissa.

