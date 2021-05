Muut Pohjoismaat ovat alkaneet määrätietoisesti tukea eri taiteenaloja ja kulttuuritoimintaa, jotka ovat sittemmin osoittautuneet kannattavaksi vientitoiminnaksi.

Jokin aika sitten mediassa ihmeteltiin, miksi muiden Pohjoismaiden talous on paremmalla mallilla kuin Suomen, vaikka talouselämän rakenteet ovat melko samankaltaiset.

Eivät ne ole.

Ratkaiseva ero on se, kuinka muut Pohjoismaat ovat oivaltaneet jo vuosia sitten, että talouden tulevaisuus on luovien alojen toiminnassa. Ne ovat alkaneet määrätietoisesti tukea eri taiteenaloja ja kulttuuritoimintaa, jotka ovat sittemmin osoittautuneet kannattavaksi vientitoiminnaksi. Nordic Noir ei ole ainoa käsite, jolla on jo maailmanlaajuinen kaiku. Pohjoismaat suuntaavat tulevaisuuteen.

Suomi sen sijaan on 1990-luvun alusta alkaen nimikoinut taiteet ja kulttuurin kohteiksi, joita on höylätty ja leikattu vuodesta toiseen. Säästöt ovat osuneet alan taiteelliseen henkilöstöön, koska luova toiminta on ihmisten aineetonta työtä.

Samaan aikaan näiden alojen yliopistoista ja korkeakouluista on valmistunut mittava joukko ammattilaisia aloille, joissa vakinaisen työpaikan löytyminen on harvinaisuus.

Meillä on mittava korkeakoulutettu työvoimapotentiaali, jonka saisi välittömästi tuottavaan työhön, jos taidelaitosten ja vapaan kentän rahoitusta nostettaisiin sille tasolle, jolla henkilöstön kiinnittäminen kävisi jälleen mahdolliseksi.

Viime vuosikymmenten ahdingossaankin nämä alat ovat ohittaneet maa- ja metsätalouden bkt-tilastossa. Niiden kasvu- ja vientipotentiaali on mittava.

Kehysriihen linjaukset lähivuosille tekevät Suomelle karhunpalveluksen. Taloustilastot kertovat lahjomattomasti, että Suomen työllistämistoimet katsovat menneisyyteen, muiden Pohjoismaiden tulevaisuuteen.

Raija-Sinikka Rantala

teatteriohjaaja, kirjailija

puheenjohtaja, Siftelsen Vivicas Vänner

Susanna Leinonen Companyn hallituksen jäsen

