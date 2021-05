Pääkaupunkiseudun nuorten tilanteesta on syytä kantaa huolta, mutta asioista pitää voida keskustella leimaamatta eritaustaisia nuoria

Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat haavoittuvammassa asemassa kuin kantaväestöön kuuluvat nuoret. Keskeisiä syitä tälle ovat syrjintä ja rasismi.

Nuoriin ja heidän käyttäytymiseensä liittyvät ongelmat eivät ole mitään uutta Suomessa. Nuorista on käyty keskustelua niin 1970-, 1980- kuin 1990-luvullakin ja myös sitä aiemmin. Painotukset ovat olleet hieman erilaisia.

Tässä hetkessä nuoriso näyttäytyy huomattavasti monikulttuurisempana kuin ennen. Maahanmuuttajataustaisista nuorista puhuttaessa on muistettava heidän lähtökohtiensa ero suhteessa kantaväestöön. Maahanmuuttajataustaisten nuorten tilanne on moninkertaisesti haastavampi ja he ovat huomattavasti haavoittuvammassa asemassa kuin kantaväestöön kuuluvat nuoret.

Keskeisiä syitä tälle ovat syrjintä ja rasismi, joita nuoret kohtaavat yhteiskunnan eri tasoilla. Yksi vakavimmista rasismin muodoista on rakenteellinen syrjintä, johon kiinnitetään yhä aivan liian vähän huomiota. Toisaalta vanhemmat kohdistavat suuria paineita moniin maahanmuuttajataustaisiin nuoriin liittyen esimerkiksi koulussa menestymiseen.

Näistä suurista paineista ja kamppailuista huolimatta suuri osa maahanmuuttajataustaisista nuorista pärjää hyvin. Tätä todentavat myös monet tutkimukset. Se, että suurimmalla osalla menee hyvin, ei kuitenkaan anna meille lupaa ummistaa silmiä niiden nuorien tarpeilta, jotka oireilevat ja joilla on esimerkiksi näköalattomuutta suhteessa tulevaisuuteensa.

Suurin osa tekijöistä on yksittäisiä nuoria, eikä kyse ole jengiytymisestä. On kuitenkin hyvä katsoa maahanmuuttajanuorten kasvuympäristöön liittyviä haasteita.

On aika ottaa käyttöön erilaisia ja uusia menetelmiä ja kohdistaa resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan. On löydettävä ratkaisuja tekemällä tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotyön ammattilaisten, nuorille palveluita tarjoavien toimijoiden, kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen sekä esimerkiksi moskeijojen ja kirkkojen kanssa. Kuntien on tärkeää myös panostaa siihen, että nuorisotyön kentälle työllistetään eritaustaisia ammattilaisia.

Omar Abdi

Helsinki

