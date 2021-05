Sertifiointi on tuonut luonnonhoidon osaksi arjen metsätaloutta Suomessa.

On hyvä, että Suomessa käydään aktiivista keskustelua metsien käytön kestävyydestä. Toiminnan kriittinen tarkastelu on avain parempiin tuloksiin ja kehittymiseen. Keskustelu tuo näkyväksi paitsi kehityskohteet myös sen, miten paljon jo tehdään.

Ajankohtaisessa sertifiointikeskustelussa on unohtunut yksi tärkeä ulottuvuus: globaali näkökulma. Kansallisten standardien valmistelua ohjaavat globaalit kriteerit. Kansallisessa standardiprosessissa ne viedään käytäntöön ottaen huomioon kunkin maan erityispiirteet. Jos valtion lainsäädäntö esimerkiksi ympäristökysymyksissä on hyvin vaatimatonta, sertifioinnin rooli kestävyyden takaajana korostuu.

Suomessa metsälainsäädännön historia ulottuu maan itsenäisyyttä kauemmas. Luonnonvarojen arvo on ymmärretty, ja luonnonvaroista on haluttu pitää huolta. Kun kuluttajat meillä ja muualla vuosituhannen vaihteessa vaativat lisää läpinäkyvyyttä metsien käyttöön, syntyi markkinaehtoisia sertifiointijärjestelmiä, työkaluja kestävyyden osoittamiseen.

Metsäsertifioinnin vaikuttavuus syntyy siitä, että sertifikaatti on uskottava kuluttajamarkkinoilla ja yritysten välisessä kaupassa. Samalla sen on oltava hyväksytty ja haluttu maanomistajien keskuudessa.

PECF-sertifiointi on toiminut Suomessa yli 20 vuotta. Se kattaa talousmetsiemme pinta-alasta yli 90 prosenttia. Maailman metsistä on sertifioitu noin kymmenen prosenttia. Sertifiointi on tuonut luonnonhoidon osaksi arjen metsätaloutta Suomessa.

Konsulttitoimisto Gaian tekemän selvityksen (2015) mukaan sertifioinnilla on ollut merkittävä vaikutus esimerkiksi puunkorjuussa metsiin jätettävän säästö- ja lahopuun määrän kasvuun. Nyt, yli 20 vuoden aikana monimuotoisuudelle tärkeää säästö- ja lahopuuta on jätetty yli kymmenen miljoonaa kuutiometriä.

Sertifioinnin perustana ovat vuosittaiset riippumattomat auditoinnit sekä standardin päivitys säännöllisin väliajoin. Tänä keväänä valmistuneessa PEFC:n metsänhoidon standardipäivityksessä vesistöjen ja avosoiden suojakaistojen koot kaksinkertaistuvat, ja suojakaistoilla on sallittu ainoastaan jatkuvan kasvatuksen metsänkäsittelymenetelmät. Myös säästöpuiden kappalemäärä- ja läpimittavaatimukset kasvavat merkittävästi.

Suomessa käytetyn puuraaka-aineen alkuperä tunnetaan. Globaalisti sertifioinnilla on iso rooli alkuperäketjun hallinnassa. Minkä muun materiaalin alkuperän jäljitettävyys on yhtä systemaattista ja näkyvää kuluttajalle kuin puun?

Hyvinvoivat metsät ovat myös metsäalan toimijoiden menestyksen edellytys. Haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme metsien hyvinvoinnin turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Yksi työkaluista on metsäsertifiointi. Siinä uskomme laajan yhteistyön tuovan tulevaisuudessakin vaikuttavimman lopputuloksen.

Ilkka Hämälä

pääjohtaja, Metsä Group

Ville Kopra

toimitusjohtaja, Versowood

Juha Marttila

puheenjohtaja, MTK

Juha S. Niemelä

pääjohtaja, Metsähallitus

Seppo Parvi

Suomen maajohtaja, Stora Enso

Jussi Pesonen

toimitusjohtaja, UPM

