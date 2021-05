Nuorten mielenterveyteen on pakko investoida rahaa.

Lastenpsykiatrian ylilääkärit Päivi Ruokoniemi ja Leena Repokari toivat ansiokkaasti esiin, ettei erikoissairaanhoito voi hoitaa kaikkea lasten ja nuorten psyykkistä oireilua (HS Vieraskynä 12.5.). He kertoivat, että perustason palveluista puuttuu sekä henkilöstö- että osaamisresursseja. Osaamisresursseja on parannettukin. Perustason työntekijöitä on koulutettu muun muassa toteuttamaan vaikuttaviksi todettuja lyhytinterventioita, kuten IPC ja Cool Kids. Työaika ei vain tahdo riittää niiden käyttöön.

Paras matalan kynnyksen hoitopaikka kouluikäisille ja opiskelijoille olisi periaatteessa koulussa. Kaikkia opiskeluhuollon työntekijöitä – hoitajia, psykologeja, kuraattoreja ja lääkäreitä – on kuitenkin aivan liian vähän. Resurssit on laskettu sen mukaan, että teoriassa ehditään seuloa. Hoitaa ei ehditä.

Poliitikot perustavat mielellään uudenlaisia toimintoja. Nyt muodissa ovat erilaiset mielenterveyspisteet, joissa tarjotaan keskusteluapua. Ne soveltuvat vain pienelle osalle nuoria. Moniongelmaisille tai keskivaikeasti oireileville niiden resurssit eivät riitä.

Mitä useampia erilaisia hoitopisteitä on, sitä sekavampana hoitojärjestelmä näyttäytyy kansalaisnäkökulmasta. Käypä hoito -suositusten mukaan 15 vuotta täyttäneelle pitää harkita lääkehoitoa, jos muu apu ei ole 4–6 käynnillä auttanut. Näille keskivaikeasti oireileville ei ole hoitotahoa lainkaan. Tässä avainhenkilö on lääkäri, koska diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja lääkehoitoarviot ovat lääkärin tehtäviä. Heistä on pulaa: esimerkiksi Helsingissä puolet koululääkäreiden vakansseista on täyttämättä. Tämä ei ole luonnonlaki, sillä lääkäreitä Suomessa on enemmän kuin koskaan. Pula johtuu siitä, että työtaakka ovat kohtuuton. Koululääkärin työnkuva ei houkuta.

Nuorten mielenterveyteen on pakko investoida rahaa. Vippaskonsteilla yhtälö ei ratkea.

Elina Hermanson

nuorisolääkäri, projektipäällikkö, Terapiat etulinjaan -hanke

