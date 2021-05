Suomen pitää katsoa ennakkoluulottomasti yli kansallisen näkökulman ja välttää pienimuotoista kyläpolitikointia.

Populismin liehittely ja laajan eurooppalaisen kokonaiskuvan hämärtyminen uhkaavat viedä Suomen politiikan marginaaliin. Koko 1990-luvun Euroopan unionin jäsenhakemusta edeltänyt poliittinen keskustelu tuntuu unohtuneen.

Suomi tavoitteli jäsenyydellä vaikutusvaltaa, eurooppalaisia markkinoita eli mahdollisuuksia yrityksille, työtä kansalaisille ja turvallisuutta sitoutumalla läntiseen integraatioon. Mitkään näistä tavoitteista eivät ole vanhentuneet.

Jäsenyyden aikana Suomi ja Euroopan unioni ovat kokeneet taloudellisia ja poliittisia haasteita, joista osa on ollut ulkoisia, osa sisäsyntyisiä. Integraation laajentumisen seurauksena EU:n jäsenmäärä kasvoi, mutta se toi mukanaan entistä laajemman kirjon erilaisia vaikeasti sovitettavia näkemyksiä. Integraation syventäminen on tapahtunut kovien poliittisten vääntöjen kautta, mutta on kuitenkin tapahtunut. Demokratia on vaikeaa.

2000-luvulla kilpailu maailmanmarkkinoilla on lisääntynyt, ja EU:n kilpailukyvystä on tullut keskeinen politiikan teema. EU:n kilpailukyky on Suomen elinehto.

Maailmalla politiikan pelikenttä on muuttunut. Kiina on systemaattisesti nostanut merkitystään. Venäjä ei ole päässyt talouden kasvuun ja siitä on tullut entistä arvaamattomampi naapuri. Donald Trumpin kausi Yhdysvaltojen presidenttinä merkitsi varoitusta Euroopan unionille: ystävän apuun ei ehkä aina voi luottaa. Euroopan unionin on kyettävä toimimaan itsenäisesti.

Selvitäkseen taantumasta, kasvattaakseen vaikutusvaltaansa, luodakseen kilpailukykyä ja työpaikkoja, EU:n on otettava uusi ote tulevaisuudesta. Tämä onnistuu vain luomalla uudistumiselle riittävät taloudelliset edellytykset. Investoimalla vihreään talouteen ja digitalisaatioon, koulutuksen ja osaamiseen, EU kykenee ottamaan maailmassa johtavan roolin.

Tässä tilanteessa Suomen pitäisi katsoa ennakkoluulottomasti yli kansallisen näkökulman ja välttää pienimuotoista kyläpolitikointia. Eduskunnan EU-keskustelun tapahtumat edustavat parlamentaarisen demokratian halveksuntaa ja ennen kaikkea näköalattomuutta. Mihin on jäänyt keskustelu maailman ja EU:n suurista kysymyksistä? Mikä on Suomen malli?

Suomalaisessa politiikassa EU tuntuu hahmottuvan joillekin poliitikoille vastustajana eikä liittoumana, jossa Suomi on täysivaltaisena jäsenenä. Muuttuvassa maailmassa kannattaa katsoa ympärilleen. Suomella tulee olla hyvät suhteet naapureihinsa. Ruotsin kanssa tulee tehdä hyvää yhteistyötä. Venäjä on realiteetti, mutta sen kanssa ei maailmaa rakenneta.

Suomi halusi muiden EU-maiden joukkoon. Toivottavasti politiikka ei vie siihen, että jotkin puolueet haluavat seuraavaksi unionista ulos. Ja jos EU epäonnistuu, Eurooppa jää kansallisvaltioiden kansallisten intressien taistelutantereeksi. Mihin Suomi silloin katsoo?

Mikko Mäenpää

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.