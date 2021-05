Tuntuu absurdilta, että 15 minuutin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta on peltoa, kun samaan aikaan valitetaan asuntopulasta.

Helsingin Sanomien jutussa Betonihelvetin pelko (15.5.) käsiteltiin Helsingin kaupungin aikomuksia rakentaa uusia asuntoja kaupungin lähimetsiin. On tosiasia, että Helsingin asukasluku kasvaa ja tarvitsemme lisää asuntoja. On kuitenkin ihmeellistä, miten kaupunki tuntuu olevan valmis kaatamaan yhä enemmän kaupunkilaisten lähimetsiä asuntojen tieltä, vaikka Helsingissä on satoja hehtaareja peltoa. Tätä asiaa ihmetteli myös Pekka Laitinen (HS Mielipide 16.5.).

HS:n jutussa kerrottiin, miten Karhunkaatajan metsään ollaan suunniteltu asuntoja. Alueen koko on noin 10–12 hehtaaria. Aivan vieressä ovat kuitenkin Viikin pellot. Pelkästään Viikintien pohjoispuolen peltojen pinta-ala (noin 30 hehtaaria) on melkein kolme kertaa suurempi kuin Karhunkaatajan metsän.

Vantaanjoen länsipuolella, Tuusulanväylän molemmin puolin, on puolestaan lähes sata hehtaaria peltoa (pois lukien Haltialan pellot). Vertailun vuoksi: Sompasaari, johon on tulossa asuntoja tuhansille ihmisille, on pinta-alaltaan 20 hehtaaria, ja Herttoniemenranta, joka on rakennettu entisen sataman päälle, on pinta-alaltaan 75 hehtaaria. Kuitenkin kaupunki on valmis pilkkomaan jo hyvin pieniä metsiä vielä pienemmiksi, jotta näihin metsiin voidaan rakentaa asuntoja.

Tuntuu absurdilta, että 15 minuutin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta on peltoa, kun samaan aikaan valitetaan asuntopulasta. Kaupunki sanoo, että peltojen viljelyllä varmistetaan, että helsinkiläisten yhteys maaseutuun ei häviä. Tämä ei ole mielestäni kaupungin tehtävä. Maaseutua riittää Kehä kolmosen ulkopuolella, ja jos sitä sidettä haluaa vahvistaa, voi sitä lähteä sitten vahvistamaan johonkin muualle kuin Helsingin sisälle.

Lähimetsät ovat tärkeitä meille helsinkiläisille ja ne ovat myös mielestäni yksi Helsingin parhaimpia voimavaroja mitä tulee kaupunkilaisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Lauri Karvonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.