Huoltovarmuuskeskuksen hallinnossa on vielä kehitettävää

HVK:n tulee voida toimia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, mutta sen on myös tarvittaessa pystyttävä toimimaan räjähtävän nopeasti ja viisaasti jonkin uhkaskenaarion lähestyessä tai iskiessä.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Janne Känkänen kirjoitti (HS Vieraskynä 17.5.), että huoltovarmuuskeskuksen rakentamiseen on sitouduttava pitkäjänteisesti. Kirjoitus oli hyvä ja tarpeellinen. HVK:n strategiaa ja tulostavoitteita on ansiokkaasti uudistettu sen jälkeen, kun HVK kompuroi maskihankinnoissa keväällä 2020.

Yritysmaailmassa kiinnitetään nykyään erityistä huomiota yrityksen tarkoituksen, arvojen ja strategian lisäksi hyvään hallintoon. HVK:n hallinto ja toimintatapa ovat rakennettu aikana, jolloin Suomi ja koko maailma olivat kovin toisenlaisia.

HVK:lla on kaksi toimielintä: hallitus ja toimitusjohtaja. Valtioneuvosto nimittää HVK:n hallituksen jäsenet ja ”ottaa” HVK:lle työsopimussuhteisen toimitusjohtajan. Hallituksen tehtävänä on muun muassa johtaa HVK:n toimintaa, ja toimitusjohtajan tehtävänä on muun muassa johtaa HVK:n toimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja on työ- ja elinkeinoministeriön virkamies, ja muut jäsenet edustavat viittä muuta ministeriötä ja neljä jäsentä elinkeinoelämää ja sen yrityksiä. Tiukassa paikassa on vaarana, että hallituksen jäsenen valinnut ministeriö tai muu taho haluaa antaa ohjeita ”omalle” edustajalleen tai toimitusjohtajalle.

Hallituksen ja sen jokaisen jäsenen tulisi voida itsenäisesti ja muista sidonnaisuuksista riippumattomana arvioida, kuinka toimien parhaiten edistetään HVK:n tehtävän toteuttamista ja rohkeaa uudistamista. Hallituksen tulisi voida valita ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja. Jos valtioneuvosto olisi tyytymätön HVK:n tai sen hallituksen toimintaan, se voisi valita HVK:lle paremman hallituksen.

HVK:n johtamismallin tulisi olla selkeä, koska sen toimivuus testataan, kun toimintaolosuhteet ovat vaikeat ja aikataulut haasteellisia. Viime vuoden suoritteen perusteella HVK:n hallintomallissa tuntuu olevan parantamisen varaa.

Jorma Eloranta

vuorineuvos, Helsinki

