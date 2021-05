Ne yhteiskunnalliset haasteet, joihin vastaamiseksi strategista tutkimusta tarvitaan, eivät ole poistumassa, päinvastoin.

Kehysriihen päätös leikata pysyvästi Suomen Akatemian ja strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoitusta on herättänyt kummastusta julkisessa keskustelussa. Kun niukkuutta jaetaan, toisinaan joudutaan tekemään kovia valintoja. Takavuosien koulutusleikkaukset ovat vielä hyvässä muistissa. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriön alan leikkaukset päätettiin kohdistaa tieteeseen.

Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentti luotiin vuonna 2014 samassa yhteydessä, kun valtion tutkimuslaitoksia uudistettiin. Valtion tutkimuslaitokset ovat perinteisesti palvelleet osaltaan yhteiskunnallisen päätöksenteon tiedontarpeita.

Tuossa yhteydessä katsottiin yhteiskunnallisen päätöksenteon tarvitsevan tuekseen entistä laaja-alaisempaa, useita tieteenaloja yhdistävää näkökulmaa. Syntyi strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentti, jossa STN tunnistaa tiedeyhteisön avulla vuosittain yhteiskunnallisia haasteita ja valtioneuvoston päätettyä teemoista laatii niistä ohjelmat, joista laaja-alaiset tutkimuskonsortiot voivat sitten hakea rahoitusta. Konsortioiden myötä rahoitus menee laajasti kentälle.

Konsepti oli monella tapaa uusi. Ensimmäiset haut avattiin vuonna 2015, ja tähän mennessä on käynnistetty 16 ohjelmaa, joissa on toiminut yhteensä 66 projektia. Ohjelmat ovat monivuotisia. Ensimmäiset ohjelmat liittyivät ilmastonmuutokseen, teknologiamurrokseen ja tasa-arvoon, valmistelussa olevat teemat lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä turvallisuuteen ja luottamukseen algoritmien aikakaudella.

Vuosien toiminta ja kehitystyö on vihdoin siinä pisteessä, että päästään arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Valtioneuvosto on tilannut arviointitutkimuksen strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin toiminnasta. Tuo työ on vasta alkamassa.

STN puolestaan arvioi itse parhaillaan neljää ensimmäistä päättynyttä ohjelmaa. Itsearvioinnit on tehty, vuorovaikutustoiminta on arvioitu ulkopuolisin voimin ja tieteellinen paneeliarviointi on valmistumassa. Alustavat tulokset näyttävät lupaavilta. Esimerkiksi tieteidenvälisyyden edistäminen ja vuorovaikutustoiminta näyttäisivät lisänneen toiminnan vaikuttavuutta. Myös Suomen akatemian toiminnan kansainvälinen arviointi on meneillään.

Kehysriihessä linjattu 25 miljoonan euron rahoitusleikkaus on tuntuva, sillä tähän saakka käytettävissä on ollut vuosittain noin 55 miljoonaa euroa. Leikkaus tulee merkittävästi heikentämään strategisen tutkimuksen volyymiä ja vaikuttavuutta. On epävarmaa, voidaanko jatkossa enää ylipäätään avata uusia ohjelmia vuosittain.

On paradoksaalista, ettei leikkauspäätöstä tehtäessä ole lainkaan otettu huomioon strategisen tutkimuksen merkityksestä olevaa tietoa ja pian käyttöön saatavia arviointeja. Ne yhteiskunnalliset haasteet, joihin vastaamiseksi strategista tutkimusta tarvitaan, eivät ole poistumassa, päinvastoin. Varmaa on vain, että leikkauksen vaikutuksesta tutkimustiedon asema yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee heikkenemään.

Kimmo Nuotio

professori, Helsingin yliopisto

STN:n puheenjohtaja

Per Mickwitz

vararehtori, Lundin yliopisto

STN:n puheenjohtaja (2014–2018)

