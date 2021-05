Yhteinen kieli on kuin käyttöliittymä, jolla yksilö on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Helsingin Sanomissa on keskusteltu, mikä oppiaine on tärkein koulussa. Olen samaa mieltä siitä, että historian tunteminen on tärkeää. On olemassa ilmiöitä ja tapahtumia, joita on mahdotonta ymmärtää tuntematta niiden taustoja jopa satojen vuosien takaa. Olen samaa mieltä myös siitä, että matematiikan opiskelu on tärkeää. Toivoisin myös, että vähitellen päästäisiin eroon siitä ajatuksesta, että matematiikkaa ei voi oppia, ellei ole matemaattisesti lahjakas.

Historian tuntemuksella tai loogisella ajattelukyvyllä ei kuitenkaan pääse pitkälle, ellei osaa esittää ajatuksiaan suullisesti ja kirjallisesti siten, että sanoma välittyy sellaisena, kun esittäjä on sen tarkoittanut. Omaa ymmärtämystään on myös vaikea kehittää, jos lukutaito on heikko ja sanavarasto rajallinen.

Yhteinen kieli on kuin käyttöliittymä, jolla yksilö on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Mikäli yksilön kielelliset valmiudet ovat heikot, vuorovaikutus toimii huonosti. Mitä korkeampaa koulutusta nuori tavoittelee koulusta lähdettyään, sitä parempaa luku- ja kirjoitustaitoa hän tarvitsee. Monien alojen korkeakouluopinnoissa opiskelijan odotetaan myös kykenevän lukemaan oman alansa kirjallisuutta englannin kielellä.

Tärkein asia, mikä koulussa opitaan, on siten kielitaito. Historia ja matematiikka tulevat heti perässä hyvänä kakkosena.

Satu Mikkola

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.