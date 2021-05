Rakennetun Helsingin historia on lyhyt ja etupäässä kulttuurilainaa muualta Euroopasta. Vakionähtävyydet matkailijoille ovat Suomenlinna, Senaatintori ja Etu-Töölön kalliokirkko. Uusi asuntorakentaminen esimerkiksi Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa ei taida kiinnostaa. Helsingin ominta asuinkulttuuria ovat Puu-Käpylä, sotien jälkeiset hartiapankilla rakennetut rintamamiestaloalueet ja 1960-luvun metsälähiöt.

Helsingin ainutlaatuisuus on luonnon ja rakennetun ympäristön yhteispelissä. On Pihlajasaari, jossa jääkauden hiomat kalliotaideteokset ovat näkemisen arvoisia. On myös Vantaanjokilaakso. Ainutlaatuisen Keskuspuiston latvuksilla on Haltialan elävä maatila ja tulossa on luontokeskus Niskalaan. Turistille olisi elämys käväistä Kuninkaantammentien varrella juomassa aitoa lähdevettä – kunhan pyöräilijä ei ajaisi yli!

Olli Lehtovuori

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.