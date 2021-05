Uusia suunnitelmia laadittaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että linnustolla on riittävät ja rauhalliset pesimismahdollisuudet.

Töölönlahden sekä Hesperian ja Hakasalmen puistojen uusien suunnitelmien laadinnassa on virkistysarvojen ohella otettava huomioon myös luonnon ja lintujen suojelu.

Töölönlahti on ainutlaatuinen luontoalue ja kaupunkilaisten keskuudessa yksi suosituimmista virkistysalueista Helsingissä. Keskeisiä tekijöitä suosion takana ovat alueen luonnonmukaisuus ja runsas linnusto.

Lajiston runsautta ja kaupunkilaisten luontoelämyksiä kuvastavat Töölönlahdella tekemämme lintuhavainnot, joihin kuuluvat muun muassa nokikana, silkkiuikku, mustakurkku-uikku, telkkä ja kyhmyjoutsen.

Töölönlahden linnuston elinolosuhteita ovat edistäneet luonnonmukaiset rantojen kaislikot ja ruovikot, jotka houkuttelevat lintuja pesimään. Uusia suunnitelmia laadittaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että linnustolla on riittävät ja rauhalliset pesimismahdollisuudet.

Rantojen vanhojen salavien kunto on heikentynyt huolestuttavasti, mutta kaikkia puita ei saa kaataa sen vuoksi kerralla pois. Puuston kuntoarvio on tehtävä puu puulta, ja mahdollisesti kaadettavien tilalle on istutettava uudet.

Rantoja on ehdotettu myös reunustettaviksi mukulakivin, jotta eroosio ei rapauttaisi rantoja. Kivetykset heikentäisivät rantojen luonnonmukaisuutta, joka on tärkeää linnustolle. Ratkaisuja mahdollisiin eroosio-ongelmiin on etsittävä toisella tavalla.

Töölönlahden alueelle ei saa rakentaa enää lisää. Ennen puistosuunnitelmien hyväksymistä on kuultava luonnonsuojelijoita ja Töölö-Seuraa.

Tietoomme on tullut, että Töölönlahdelle suunnitellaan Midsummer Madness -juhannustapahtumaa, josta on annettu varsin ristiriitaisia tietoja. Olemme huolissamme siitä, että tilaisuus saattaa häiritä alueen luonnonrauhaa ja lintujen pesintää. Näin ei saa tapahtua.

Pertti Salolainen

ministeri, Helsinki

Matti Niiranen

varapuheenjohtaja, Töölö-Seura ry

