Kiristynyt laintulkinta ei toteuta viranomaisten velvollisuutta tulkita lakeja perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti.

Siirtolaisuusinstituutin tutkijat kirjoittivat Maahanmuuttoviraston muukalaispassikäytännön kiristymisestä viime vuosina (HS Mielipide 10.5.).

Kiristynyt laintulkinta ei toteuta viranomaisten velvollisuutta tulkita lakeja perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti. Nykyinen laintulkinta johtaa järjettömään tilanteeseen ja lisää paperittomuutta, eikä se ole kenenkään etu. Selkeintä on muuttaa lakia yksiselitteiseksi sen turvaamiseksi, että muiden oleskelulupaedellytysten täyttyessä kansallisen passin puuttuminen ei ole este, vaan hakijalle voidaan myöntää muukalaispassi.

Nykyinen käytäntö on, että Maahanmuuttovirasto ei yleensä ratkaise oleskelulupa- ja muukalaispassihakemuksia samaan aikaan, vaan erillisellä päätöksellä se ensin hylkää oleskelulupahakemuksen, koska passi puuttuu, ja sen jälkeen toisella päätöksellä hylkää muukalaispassihakemuksen, koska oleskelulupa puuttuu. Käsitellessään hakemukset yhtä aikaa Maahanmuuttovirasto on voinut myöntää oleskeluluvan, jos molempien edellytykset täyttyvät.

Ulkomaalaisten oikeuksia on heikennetty Suomessa viime vuosina merkittävästi. Juha Sipilän (kesk) hallituskauden aikaiset harkitsemattomat toimet ovat lisänneet paperittomuutta. Tiukennusten seurauksena yhä useampi turvapaikanhakijana Suomeen saapunut on joutunut paperittomaksi, liian moni ilman perusteiden asianmukaista selvittämistä. Heidän joukossaan on lapsiperheitä ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevia hakijoita. Myös tiukentunut muukalaispassikäytäntö kohdistuu lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

Nykyisessä hallitusohjelmassa painotetaan työperäisten oleskelulupien helpottamista ja paperittomuuden ehkäisemistä. Passivaatimusta ja muukalaispasseja koskevan lainsäädännön uudistaminen on tässä nähdäksemme avainasemassa. Myös vasta julkaistussa laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisessa toimintaohjelmassa (LAMA) sitoudutaan asian ratkaisemiseen lainsäädäntöä muuttamalla.

On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että Suomeen hyvin kotoutuneet, usein opiskelu- tai työpaikan saaneet ihmiset saavat oleskeluluvan ja pääsevät mukaan yhteiskuntaan. Hallituksen on ryhdyttävä välittömiin toimiin muukalaispassien myöntämisen helpottamiseksi.

Kaisa Korhonen

oikeudellinen asiantuntija, Amnesty

Pia Lindfors

toiminnanjohtaja, Pakolaisapu

