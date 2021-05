Miten mukavaa olisikaan asua laivalla ja viettää päivä uudessa kohteessa. Ruoan laittamisesta ei olisi huolta, kun ateriat saisi laivalta.

Ehdotin jo viime vuonna Viking Linelle risteilymatkoja pitkin Suomen rannikkoja. Ajatukseni oli, että matkalla viivyttäisiin useita päiviä. Esimerkiksi Ouluun asti matkatessa voitaisiin poiketa niissä kaupungeissa, joihin autolautalla pääsisi, ja paluu tapahtuisi Ahvenanmaan kautta.

Miten mukavaa olisikaan asua laivalla ja viettää päivä uudessa kohteessa, jossa olisi mahdollisuus liikkua joko bussilla tai jalkaisin paikallisen oppaan avulla ja mahdollisesti tehdä retkiä lähikohteisiin. Ruoan laittamisesta ei olisi huolta, kun ateriat saisi laivalta.

Aterioiden ei suinkaan tarvitsisi olla yhtä runsaita kuin ne, joihin ruotsinlaivoilla on totuttu. Lounaat syötäisiin paikkakunnan tarjonnan mukaan. Toki laivalle saisi jäädäkin, jos siltä tuntuu.

Matka voisi alkaa esimerkiksi Helsingistä jatkuen joka toiseen kaupunkiin, jossa olisi sopiva satama. Paluu tapahtuisi vuorostaan väliin jääneiden kaupunkien kautta. Nyt kun on jo olemassa risteilyjä Helsingin ja Turun välillä, Helsingistä voitaisiin matkustaa suoraan joko Raumalle tai Poriin, sieltä Kokkolaan ja Ouluun tai Kemiin. Paluu olisi Vaasan ja Maarianhaminan kautta. Muitakin kohteita toki on.

Minulla on sellainen tunne, että tällaiset matkat kiinnostaisivat varsinkin vanhempaa väkeä, ja sitähän meillä riittää. Matkanteko olisi tosi helppoa ja huoletonta: ei olisi kieliongelmia, lääkäri olisi tarvittaessa lähellä ja salaattejakin uskaltaisi syödä!

Moni suomalainen ei ole koskaan käynyt rannikkokaupungeissamme. Nyt kun on aikaa, laivamatka olisi lyömätön. Matkan hinta on tietenkin on ratkaiseva tekijä, mutta kyllä tällaisesta lomasta kannattaisi maksaakin. Näin antaisimme työmahdollisuuksia monelle taholle ja uskoa tulevaisuuteen.

Ja mikä parasta, kotimaa tulisi tutummaksi. Saisimme kerrankin olla kiireettömästi ja vain nauttia olemassaolosta!

Kylli Tikkanen

Helsinki

