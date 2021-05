Helsingin kaupunki suunnittelee Länsi-Pakilaan isoa päiväkotikoulua, jossa nykyisen päiväkoti Havukan käyttäjämäärä nousee noin 165 hengestä yli 500 henkeen.

Helsingin kaupungin Suunnitelmavahti viestitti ajankohtaisista kaupunkisuunnitelmista 12. toukokuuta. Yhteenvedossa oli ilmoitus Etelä-Haagan päiväkoti Tuulin ja leikkipuisto Viirin yhdistämisestä. Päiväkodin lapsimäärä aiotaan nostaa 60 lapsesta 200 lapseen ja vieressä olevaa puistoaluetta kaavoitetaan yhdistetyn päiväkotileikkipuiston käyttöön.

Pohdin, että suunnitelma vaikuttaa kohtuullisen järkevältä.

Samaan aikaan Helsingin kaupunki suunnittelee Länsi-Pakilaan isoa päiväkotikoulua, jossa nykyisen päiväkoti Havukan käyttäjämäärä nousee noin 165 hengestä yli 500 henkeen.

Länsi-Pakilan jättimäisen päiväkotikoulun käyttäjät ovat iältään yhdeksästä kuukaudesta kahdeksaan vuoteen eli herkimmässä kasvuvaiheessaan olevia lapsia, sylivauvoista tokaluokkalaisiin. Tämän lisäksi suunnitteilla olevan jättimäisen päiväkotikoulu Havukan piha-alue tulee olemaan pienempi kuin nykyisen päiväkoti Havukan monipuolinen piha-alue kuusimetsineen nyt on. Osa nykyisestä kuusimetsästä joudutaan kaatamaan pois uuden rakennuksen tieltä.

Tässä on jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että Helsingissä jo rakennettuja alueita tai uudisalueita ei suunnitella ja rakenneta tasapuolisesti samaan aikaan. Jättimäistä Länsi-Pakilan päiväkotikoulu Havukkaa on suunniteltu vuodesta 2017 alkaen eli neljä vuotta. Toisaalla Helsingin kaupunki on suunnitellut ja rakentanut tuntuvasti pienempiä päiväkoteja, joissa lasten keskimääräinen lukumäärä on noin 200 lasta.

Miksi te Helsingin kaupungin päättäjät ette halua vaikuttaa siihen, että päiväkoti Havukka pysyisi 200 lapsen päiväkotina, jossa lasten vastustuskyky, motoriikka, sosiaalisuus ja luovuus saisivat kehittyä leikin lomassa monipuolisella kuusimetsään rajoittuvalla piha-alueella?

Satu Immonen

äiti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.