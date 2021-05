Lasten mielenterveyden häiriöt on hoidettava

Jos lapsi tai nuori ei saa tarvitsemaansa hoitoa, on todennäköistä, että esimerkiksi masennus seuraa mukana aikuisuuteen.

Mediassa on käyty keskustelua lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta (esimerkiksi Vieraskynä HS 12.5.). Puutteet hoidon järjestämisessä ja potilasmäärien lisääntyminen muodostavat kestämättömän yhtälön. Sairaanhoitajapula ja koronapandemian aiheuttama paine vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Lasten ja nuorten riittämättömät mielenterveyspalvelut näkyvät sekä taloudellisena taakkana että inhimillisenä kärsimyksenä. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n laskelman mukaan mielenterveyden häiriöiden vuosikustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa. Mielenterveyden häiriöt lisäävät merkittävästi sairauspoissaoloja ja vähentävät yritysten tuottavuutta. Kuluja aiheutuu sairaanhoidon järjestämisestä ja lääkehoidosta. Lisäksi kuluja kohdentuu koulutusjärjestelmään, rikos- ja oikeusjärjestelmään sekä sosiaalihuoltoon.

Jos lapsi tai nuori ei saa tarvitsemaansa hoitoa, on todennäköistä, että esimerkiksi masennus seuraa mukana aikuisuuteen. Heikentynyt toimintakyky vaikeuttaa koulumenestystä ja opiskelupaikan saamista. Sukupolvelta toiselle etenevä ketju on valmis. Vanhemman talousvaikeuksien tai mielenterveyden häiriön on todettu lisäävän riskiä lapsen sairastumiseen.

Vaikuttavuustutkimuksiin perustuvat kansalliset ja kansainväliset suositukset ohjaavat hoidon toteuttamista. Masennukseen, ahdistukseen ja neuropsykiatrisiin häiriöihin kehitettyjä hoitointerventioita kannattaisi hyödyntää täysimääräisesti. Näin voitaisiin vähentää potilaille ja perheille koituvaa haittaa, tukea työllisyyttä ja katkaista mielenterveyshäiriön siirtymä sukupolvelta toiselle. Hoidon järjestämisen kustannukset maksaisivat itsensä takaisin hyvinvointina sekä lapsen ja nuoren sujuvana siirtymänä aikuisuuteen ja työelämään.

Katriina Anttila

terveystieteiden tohtori

ylihoitaja, Hus lastenpsykiatria

