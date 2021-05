Helsingin Sanomissa on kirjoitettu näivettyvästä keskustasta. Asumisen, liikenteen ja työpaikkojen näkökulmasta Helsingillä on useita keskuksia, joista elinvoimaisimpia ovat idän ja koillisen suurlähiöt. Idän suurpiirissä on enemmän asukkaita kuin Lahdessa, mutta valtuutettuja on vain muutama.

Demokratiavaje näkyy infran korjausvelassa ja seisovissa uudistushankkeissa (esimerkiksi pyörätiet ja urheilupuistot). Toisaalta lähiöissä on elämäniloa ja palveluita.

Helsinki tulisi jakaa kuntavaaleissa vaalipiireihin, joista valtuutetut valitaan. Uudistus parantaisi demokratiaa ja nostaisi lähiöt kaupunginvaltuustoon. Helsingin tulevat merkkirakennukset, kuten museot, kuuluvat itään.

Miika Lauriala

Helsinki

