Pitkän elämäni aikana olen tullut huomaamaan, että sellaiset lapset pärjäävät tässä maailmassa parhaiten, joille on puhuttu paljon vauvasta lähtien. Joiden kanssa on juteltu, kommunikoitu ja touhuttu paljon. Joilta on päiväkodista haettaessa kysytty, miten päivä on mennyt, ja myös tarkasti kuunneltu lapsen kokemukset.

Nämä lapset eivät yleensä koe voittamattomia vaikeuksia edes demonisoidussa murrosiässä. He ovat tottuneet ilmaisemaan tuntemuksiaan puhumalla, ja (jos heille on luettu tarpeeksi) he pystyvät myös eläytymään toisten ihmisten asemaan.

Koska näitä lapsia on kohdeltu arvostavasti, he osaavat myös arvostaa toisia.

Nuorempi poikani totesi kuuden korvilla miettiväisesti: ”Suomalaiset ovat aina eläneet niin kaukana toisistaan, että eivät siinä ihmistaidot kehity.” On siinä iso ongelma.

Kirsti Häppölä

filosofian maisteri, Tuulos, Hämeenlinna

