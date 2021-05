Lapin Kansan mukaan eduskunta valitsi vähiten huonon vaihtoehdon äänestäessään tiistaina EU:n elpymispaketin puolesta.

”Kritiikki elpymisvälinettä kohtaan on ollut enimmäkseen aiheellista, mutta paketin kaataminen olisi ollut silti virhe. Kyse ei ole vain talousasiansa tyrineiden jäsenvaltioiden auttamisesta, vaan koko EU:n edusta. Vaikka Suomi on tässäkin nettomaksaja – antaa enemmän kuin saa – se ei ole koko totuus asiasta, vaikka populistit niin haluavatkin uskotella.”

”EU-alue on yritystemme suurin vientikohde, josta vientivetoinen kansantaloutemme on yhä riippuvaisempi. Kun elvytämme Euroopan unionia, elvytämme myös Suomen taloutta. Vaikka elpymisväline on meille monin tavoin epäedullinen, yhteisrintamasta irtautuminen olisi tullut luultavasti vieläkin kalliimmaksi. EU ei tarvitse Suomea, mutta Suomi tarvitsee unionia. Loppulasku olisi voinut olla paljon suurempi kuin paketin tarjoama neljän miljardin miinus.”

”Kyseessä on poikkeustilanteeseen tarkoitettu kertaluonteinen paketti, ei pysyvä ratkaisu. Jäsenmaat vastaavat jatkossakin veloistaan. Tämä on todettu paitsi eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa myös itse sopimuksessa – ja siitä tulee pitää kiinni.”

Turun Sanomat kirjoittaa, että odotettu ratkaisu syntyi eduskunnassa vasta vaikean pihtisynnytyksen jälkeen.

”Perussuomalaisten masinoima viivytyskeskustelu ei tule jäämään historiaan suomalaisen parlamentarismin tähtihetkenä.”

”Eduskunnan on syytä pohtia vakavasti asian käsittelyä ja käydä läpi koko prosessi. Jos eduskunnan menettelytavoissa löytyy korjattavaa, on asiaan puututtava nopeasti.”

”Vaikeimman kautta syntynyt päätös viestii, että EU jakaa yhä vahvasti puolueita. Rajalinjat eivät kulje edes puolueiden välillä, vaan EU jakaa puolueita myös sisältä.”

”Suomessa elpymispaketti on herättänyt runsaasti juridisia ja periaatteellisia intohimoja. Paketista yritettiin taas kerran tehdä kansanäänestys EU-jäsenyydestä.”

”Paljon vähemmälle keskusteluissa on jäänyt paketin sisältö. Elpymispaketin tavoitteena on kohentaa Euroopan kilpailukykyä ja nopeuttaa siirtymistä kohti päästötöntä maailmaa.”

”Kilpailukyvyn kohentamiselle on kova tarve, sillä kasvu on ollut Euroopassa jo pitkään vaatimatonta Kiinaan ja myös Yhdysvaltoihin verrattuna. Viennistä elävälle Suomelle on erityisen tärkeää, että EU-mailla menee hyvin.”

”Olennaista on huolehtia, että raha todella menee esitettyihin kohteisiin eikä valu esimerkiksi kulutukseen.”