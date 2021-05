Sovittelu on dialogia, jossa arvioidaan osapuolten kykyä sitoutua muutokseen ja pääsemään eroon väkivallan kierteestä.

Kannanotot lähisuhdeväkivallan sovitteluun paljastavat, että keskustelijoilta puuttuu substanssiosaamista asiasta, ja tieto perustuu ulkoisiin vaikuttimiin. Väkivalta on aina tuomittavaa, ja tekijän on otettava vastuu siitä. Jos hän ei saa apua tilanteeseen, väkivaltainen käytös saattaa jatkua. Kokijan palveluihin ohjaaminen ja tuen saaminen on ensisijaisen tärkeää hänen oman toipumis- ja selviytymisprosessinsa kannalta.

Sovittelussa tarjotaan osapuolille mahdollisuutta yksilökeskusteluihin ja palveluohjaukseen sekä riittävään tukeen. Prosessin aikana voidaan myös todeta, että yhteistapaamiselle ei ole edellytyksiä. Sovittelun ammattihenkilöstön tehtävänä on arvioida tätä. Sovittelijat mahdollistavat rakentavan keskustelun ja turvallisen kohtaamisen, jossa osapuolet tulevat kuulluiksi.

Sovittelu ei ole neuvottelua vaan dialogia, jossa arvioidaan osapuolten kykyä sitoutua muutokseen ja pääsemään eroon väkivallan kierteestä. On tärkeä huomioida myös lasten etu ja varmistaa turvallinen kasvuympäristö.

Lastensuojelun sosiaalityöllä on tärkeä rooli, mutta muuten sosiaalityö ei automaattisesti tule mukaan kriisin tueksi. Poliisit voivat antaa tietoa Rikosuhripäivystyksen toiminnasta, mutta heillä ei ole resursseja varmistaa palveluun ohjautumista.

Lähisuhdeväkivalta on aina virallisen syytteen alainen rikos. Myös lievimmissä rikoksissa syyttäjällä on aina syyteoikeus.

Sovittelussa toteutuvat ihmisoikeudet ja yksilönvapaus. Elämän kantavia voimia ovat rakentava keskustelu ja osallistava dialogi. Olen edelleen työssäni valmis auttamaan ihmisiä löytämään ratkaisuja lähisuhteessa tapahtuvien kriisien ja haasteiden ratkaisujen löytämiseen ja toimimaan kuuntelevana korvana ja läsnä olevana ihmisenä silloin, kun kukaan muu ei heitä ole kuullut. Eihän jätetä ketään yksin!

Minna Autere

Helsinki

