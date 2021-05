Monet opiskelijat suorittavat opintojaan ennätystahtiin työnteon lomassa.

Korkeakoulujen lukuvuosi on tullut jälleen päätökseen, ja moni opiskelija suuntaa kesäksi töihin. Kuitenkin moni korkeakouluopiskelija tekee töitä jo opintojensa ohessa, jolloin kesätyön vastaanottamista joutuu todella punnitsemaan.

Kesätyön vastaanottaminen ei välttämättä ole opiskelijalle kannattavaa, mikäli tuloja kertyy ympäri vuoden. Jo 1 050 euron kuukausiansioilla opiskelija joutuu palauttamaan tavanomaisesta yhdeksästä opintorahan tukikuukaudesta yhden kuukauden, vaikka opintoja olisi kertynyt vaadittava määrä. Työnteon tulisi aina olla kannattavaa eikä johtaa kannustinloukkuihin.

Yhtä opintotukikuukautta kohden vaatimuksena on suorittaa viisi opintopistettä opintoja, jota vastaan opintorahaa on mahdollista hakea kuukaudessa 252,76 euroa. Lukuvuositasolla elokuusta heinäkuun loppuun Kela vaatii siis opiskelijoilta 45 opintopistettä, jotta opintorahaa voi saada yhdeksän tukikuukauden verran. Vaikka kasassa olisi lukuvuoden lopulla 70 opintopistettä ja opinnot etenisivät suunniteltua nopeammin työnteon lomassa, mahdollisuutta opintorahaan ei aina ole vuositulorajan vuoksi.

Vuoden 2020 opintotukien palautusten viimeinen maksupäivä oli taannoin huhtikuun viimeinen päivä. Opintotukia joutuu palauttamaan, mikäli opiskelijan tulot ylittävät hyvin alhaiset vuositulorajat. Kela perii liikaa maksetun opintotuen takaisin korotuksen kera, mikäli opiskelija ei ole tehnyt palautusta ajoissa.

Vuonna 2020 Kela peri opintotukea takaisin lähes 44 000 opiskelijalta edellisen vuoden osalta. Kyse ei siis ole vain yksittäisistä tapauksista vaan valtavasta määrästä opiskelijoita.

Opiskelijoiden työnteosta ja ahkeruudesta rankaiseminen on väärin. Opintotuen vuositulorajaa on Suomessa nostettava merkittävästi. Opintotuen tulorajojen nostosta hyötyisivät opiskelijoiden lisäksi verotulojen ansiosta myös kunnat ja valtio.

Kun opintotuen nostamiseen vaaditaan tietty määrä suoritettuja opintoja, pelko opintotukikuukausien nostamisesta suorittamatta opintoja on täysin aiheeton. Pelkona opiskelijalla ennemmin on, ehtiikö työtä tekevänä nostamaan kaikkia tukikuukausia ennen valmistumista. Tämä ajaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Vaikka koronavuosi on kurittanut opiskelijoita ja useiden opiskelijoiden mielenterveys on ollut koetuksella, keskuudessamme on monia opiskelijoita, jotka suorittavat opintojaan ennätystahtiin työnteon lomassa. Opiskelijat eivät ole laiskiaisia.

Opiskelijat nähdään harmittavan usein joukkona laiskoja ihmisiä, jotka elelevät Kelan tukikuukausien varassa. Opiskelijoiden keskuudessa on ahkeria työmyyriä, joita kuitenkin kuritetaan aivan syyttä.

Siiri Turunen

päätoiminen sosiaalitieteiden opiskelija, sivutoiminen työntekijä, Turku

Maria Yli-Jama

päätoiminen valtio-opin opiskelija, sivutoiminen työntekijä, Turku

