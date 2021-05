Tasa-arvo on sitä, että pieni lapsi saa sukupuolestaan riippumatta yhtäläisen viestin siitä, että on tärkeä ja rakastettu.

Toukokuun 16. päivänä vietettiin kansainvälistä poikien päivää. ”Onko sellainenkin?”, on hyvin tyypillinen reaktio, jos asiasta jotain mainitsee. Se ei ole mikään ihme, sillä päivästä ei puhuta eikä kirjoiteta mitään. Pikaisella googlettamisella voi löytää lukuisia näkyviä esimerkkejä siitä, kuinka erilaisissa merkeissä tyttöjen päivää lokakuussa vietettiin. Pääministerimmekin julisti tällöin julkisesti olevansa ”tyttöjen puolella”. Poikien päivästä ministerit ja kansanedustajat olivat täysin hiljaa. Niin olivat myös valtamedia ja somevaikuttajat.

Onko tällainen toiminta todella nykykäsityksen mukaan sukupuolten välistä tasa-arvoa? Hyvin harvoin tasa-arvokeskustelussa pysähdytään pohtimaan, millaiselta kaikki tämä mahtaa näyttäytyä tämän ajan lapselle.

Tasa-arvokeskustelu on typistynyt pitkälti keski-ikäisten ja sitä vanhempien setien ja tätien väliseen valtataisteluun, johon liittyy paljon historiallista painolastia. Mielestäni olisikin hedelmällisempää suunnata katseet tulevaan ja pohtia, millaista maailmaa olemme lapsillemme yhdessä rakentamassa.

Tasa-arvo on sitä, että pieni lapsi saa sukupuolestaan riippumatta yhtäläisen viestin siitä, että on tärkeä, rakastettu ja huomionarvoinen yhteiskunnan jäsen juuri sellaisena kuin on. Sellaisista lähtökohdista kasvava lapsi oppii terveellä tavalla arvostamaan ja kunnioittamaan itsensä lisäksi myös muita.

Johanna Toivonen

Jyväskylä

